У додатку «Дія» з’являться нові документи: коли та які саме

Міністерство цифрової трансформації планує сьогодні, 29 серпня, запустити низку нових сервісів у застосунку «Дія»

За словами віцепрем’єра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, наразі успішно завершено бета-тестування нових сервісів і вже сьогодні в «Дії» будуть доступні:

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пенсійні посвідчення;

посвідка на тимчасове проживання;

посвідка на постійне проживання

доступ до англомовних документів;

документи про шеринг авто.

Пенсійне посвідчення — один із найбільш популярних документів. Ним користуються понад 12 млн українців. Для пенсіонерів пенсійне вважається чимось на кшталт другого паспорту, завдяки якому вони отримують виплати та пільги.

Не буде потреби носити фізичний документ із собою. Він завжди буде під рукою в «Дії». Тому власники пенсійного зможуть використовувати його для отримання держпослуг онлайн, пред’являти в аптеці чи у громадському транспорті.

Важливо, що в «Дії» показуватимуться пенсійні, видані після 2014 року. Тому якщо в людини документ старого зразка у вигляді книжечки, його потрібно оновити.

Посвідка на проживання. Іноземці зможуть підтверджувати свою особу цифровим документом. Наприклад, під час обслуговування в банку. Згодом через посвідку можна буде створити «Дія.Підпис» і користуватися сервісами «Дії».

У «Дії» зображатимуться посвідки у вигляді пластикової картки з безконтактним носієм. Документи такого зразка почали видавати після квітня 2018 року. Для того, щоб вони підтягнулися, необхідно мати ідентифікаційний номер (РНОКПП). Цю послугу Мінцифра розробляє спільно з МВС і ДМС.

Англомовні документи. Мінцифра активно працює над міжнародною інтеграцією «Дії». Завдяки англомовним документам українці, понад 5,5 млн із яких вимушено перебувають за кордоном, зможуть користуватися цифровими документами за межами України. До речі, права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Цю послугу Мінцифра реалізовує спільно з МВС, ДМС, Головним сервісним центром МВС і ДП «Інфотех».

Шерінг авто. Це не нова послуга в застосунку. Її ще під час Diia Summit в лютому. Але на початку повномасштабної війни з міркувань безпеки реєстри з необхідними документами не працювали. Відповідно, шерінг авто в «Дії» теж.

Зараз реєстри відновили роботу. Працює це так: ви берете авто дружини (чоловіка), але техпаспорт залишився вдома. Подаєте заявку на шерінг авто в «Дії». Ваша дружина (чоловік) робить те ж саме — і техпаспорт з’явиться у вас у застосунку. Цю послугу Мінцифра реалізовує спільно з МВС, Головним сервісним центром МВС і ДП «Інфотех».

Фото – Мінцифра, thedigital.gov.ua

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