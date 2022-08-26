ЗАЕС відключена від енергосистеми: у чому небезпека та які наслідки

У Запоріжжі обговорюють підготовку евакуації на випадок вибуху на ЗАЕС.

– Якщо вони пошкодять цю останню лінію, Запоріжжя більше не матиме жодного постачання електроенергії ззовні. Це означає, що усі шість реакторів, а також поля з відпрацьованими відходами не отримуватимуть електрику для насосів, які охолоджують все це паливо, а охолоджувати його треба безперервно. Отже, якщо ми не отримуватимемо електроенергію для помп, почнеться процес плавлення, і це створить радіаційну небезпеку, – заявив в інтерв’ю ВВС голова «Енергоатому» Петро Котін.

В «Енергоатому» припускають, що розвиток ситуації довкола ЗАЕС, свідчить, що росіяни хочуть привласнити станцію і струм, який вона виробляє, приєднавши ЗАЕС до своєї електромережі.

Наслідки схожі на Фукусіму

Як зазначила в коментарі Фактам ICTV Тетяна Тимочко, якщо російські війська спровокують аварію на ЗАЕС, подальші сценарії можуть бути схожі з тим, що відбувалося на японській атомній станції Фукусіма в 2011 році, коли катастрофу спричинили землетрус та цунамі.

Або ж це можна буде порівняти з аварією на АЕС Три-Майл-Айленд (США), яка сталася через порушення охолодження ядерного палива в одному з реакторів у березні 1979 року.

Якщо ж ЗАЕС втратить усі джерела електропостачання, розпочнеться плавлення ядерного палива. Як результат – може статися викид радіоактивних речовин.

За словами Тетяни Тимочко, в шести реакторах Запорізької АЕС, а також у сховищі відпрацьованого ядерного палива зберігається до 18 тис. паливних збірок (тобто вдесятеро більше, ніж на Чорнобильській атомній станції).

Відповідно, і наслідки будуть значно гіршими, ніж після катастрофи на ЧАЕС:

• Площа зони відчуження довкола Запорізької АЕС може скласти близько 30 тис. кв. км. Це майже в 10 разів більше, ніж Чорнобильська зона відчуження.

• Площа потенційно забруднених територій може сягнути 2 млн кв. км. Тобто це безпрецедентно велика територія. Для порівняння, після аварії на ЧАЕС потенційно забруднені території поширилися на 200 тис. кв. км.

• Майже вся територія Запорізької області може стати непридатною для проживання протягом сотні років.

• Радіаційного ураження можуть зазнати близько 1 млн людей (після Чорнобильської катастрофи було 600 тис.). А кількість загиблих може в десятки разів перевищити кількість жертв катастрофи на Чорнобильській АЕС.

• Може відбутися значний викид радіоактивного цезію-137, що становитиме небезпеку для здоров’я громадян, стану водойм та ґрунтів. Цей елемент інтенсивно сорбується ґрунтом і донними відкладами, забруднює продукти харчування.

• Радіонуклідне забруднення пошириться на Дніпро, Чорне та Азовське моря.

Як уточнила Тимочко, найгірші наслідки виникнуть, якщо російські війська проб’ють оболонку в усіх енергоблоках Запорізької АЕС, зачепивши реактор.

Наслідки для людей та світу

У разі аварії на ЗАЕС під загрозою опиняться життя та здоров’я мільйонів людей. Радіоактивне забруднення територій є надзвичайно довготривалим. Високі дози радіації в довгостроковій перспективі можуть спровокувати опіки, гостру променеву хворобу, численні патології, зокрема летальні випадки. В разі аварії під загрозою забруднення опиниться не лише Україна, а багато інших країн Європи та світу. Все залежатиме від циркуляції повітряних мас на той момент.

– Наслідки залежатимуть від швидкості та напряму вітру. Постраждати можуть як країни Східної Європи так і прикордонні області рф – Бєлгородська, Ростовська, Курська, а також окупований Росією Крим, – наголосила Тетяна Тимочко.

Тож, якщо окупанти думають, що насліди катастрофи обменуть їх, то марно сподіваються.

За матеріалами Факти ICTV, BBC

Фото – Енергоатом

Читай також:

Що робити у разі аварії на ЗАЕС: поради хіміка-науковця

Зібрав близько 3 млн грн: Марк Куцевалов з «Пари на мільйон» пройшов 850 км Україною