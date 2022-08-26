ЗАЕС відключена від енергосистеми: у чому небезпека та які наслідки

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У четвер, 25 серпня, Запорізька АЕС вперше за свою історію повністю відключилася від мережі через пожежі, повідомляє держпідприємство «Енергоатом»
– Сьогодні через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України, – пояснює ситуацію регулятор.
Мається на увазі відключення «Дніпровської» лінії – єдиної, яка ще працює. Три інших лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час російських обстрілів, уточнюють у компанії.
Пожежі виникли через обстріли, у яких сторони традиційно обвинувачують одна одну. Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив, що загорання відблося через обстріл з боку України, які призвели до замикання на лініях електропередач.
На щастя, вже ввечері близько 22:00 МАГАТЕ повідомило, що ЗАЕС відновила з’єднання з мережею. Проте наслідки довшого відключення ЗАЕС могли б бути страшники. По-перше, опинилась під загрозою частина лікарень на окупованих територіях, вони виявились знеструмлені та не могли нормально працювати, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
– Під загрозою опинилося найцінніше – життя людей, які сьогодні перебувають в операційних, на ШВЛ, у реанімаціях на території Херсонської та частини Запорізької областей, – сказав Ляшко.
У Запоріжжі обговорюють підготовку евакуації на випадок вибуху на ЗАЕС.
– Якщо вони пошкодять цю останню лінію, Запоріжжя більше не матиме жодного постачання електроенергії ззовні. Це означає, що усі шість реакторів, а також поля з відпрацьованими відходами не отримуватимуть електрику для насосів, які охолоджують все це паливо, а охолоджувати його треба безперервно. Отже, якщо ми не отримуватимемо електроенергію для помп, почнеться процес плавлення, і це створить радіаційну небезпеку, – заявив в інтерв’ю ВВС голова «Енергоатому» Петро Котін.
В «Енергоатому» припускають, що розвиток ситуації довкола ЗАЕС, свідчить, що росіяни хочуть привласнити станцію і струм, який вона виробляє, приєднавши ЗАЕС до своєї електромережі.
Як зазначила в коментарі Фактам ICTV Тетяна Тимочко, якщо російські війська спровокують аварію на ЗАЕС, подальші сценарії можуть бути схожі з тим, що відбувалося на японській атомній станції Фукусіма в 2011 році, коли катастрофу спричинили землетрус та цунамі.
Або ж це можна буде порівняти з аварією на АЕС Три-Майл-Айленд (США), яка сталася через порушення охолодження ядерного палива в одному з реакторів у березні 1979 року.
Якщо ж ЗАЕС втратить усі джерела електропостачання, розпочнеться плавлення ядерного палива. Як результат – може статися викид радіоактивних речовин.
За словами Тетяни Тимочко, в шести реакторах Запорізької АЕС, а також у сховищі відпрацьованого ядерного палива зберігається до 18 тис. паливних збірок (тобто вдесятеро більше, ніж на Чорнобильській атомній станції).
• Площа зони відчуження довкола Запорізької АЕС може скласти близько 30 тис. кв. км. Це майже в 10 разів більше, ніж Чорнобильська зона відчуження.
• Площа потенційно забруднених територій може сягнути 2 млн кв. км. Тобто це безпрецедентно велика територія. Для порівняння, після аварії на ЧАЕС потенційно забруднені території поширилися на 200 тис. кв. км.
• Майже вся територія Запорізької області може стати непридатною для проживання протягом сотні років.
• Радіаційного ураження можуть зазнати близько 1 млн людей (після Чорнобильської катастрофи було 600 тис.). А кількість загиблих може в десятки разів перевищити кількість жертв катастрофи на Чорнобильській АЕС.
• Може відбутися значний викид радіоактивного цезію-137, що становитиме небезпеку для здоров’я громадян, стану водойм та ґрунтів. Цей елемент інтенсивно сорбується ґрунтом і донними відкладами, забруднює продукти харчування.
• Радіонуклідне забруднення пошириться на Дніпро, Чорне та Азовське моря.
Як уточнила Тимочко, найгірші наслідки виникнуть, якщо російські війська проб’ють оболонку в усіх енергоблоках Запорізької АЕС, зачепивши реактор.
У разі аварії на ЗАЕС під загрозою опиняться життя та здоров’я мільйонів людей. Радіоактивне забруднення територій є надзвичайно довготривалим. Високі дози радіації в довгостроковій перспективі можуть спровокувати опіки, гостру променеву хворобу, численні патології, зокрема летальні випадки. В разі аварії під загрозою забруднення опиниться не лише Україна, а багато інших країн Європи та світу. Все залежатиме від циркуляції повітряних мас на той момент.
– Наслідки залежатимуть від швидкості та напряму вітру. Постраждати можуть як країни Східної Європи так і прикордонні області рф – Бєлгородська, Ростовська, Курська, а також окупований Росією Крим, – наголосила Тетяна Тимочко.
Тож, якщо окупанти думають, що насліди катастрофи обменуть їх, то марно сподіваються.
За матеріалами Факти ICTV, BBC
Фото – Енергоатом
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