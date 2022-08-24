Комендантська година на День Незалежності – обмеження, які будуть діяти

Українські спецслужби попередили про високу загрозу масових ракетних обстрілів та провокації з боку росії напередодні на після Дня Незалежності. Через це у різних містах на кілька днів запровадили додаткові обмеження.

Вже з 22 серпня українцям потрібно бути особливо обережними. Про обмеження, які запровадили через серйозну загрозу, читай на сайті Нового каналу.

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Заборона масових заходів у Києві

Начальник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов заборонив проводити будь-які масові заходи у столиці впродовж 22 – 25 серпня. Крім того, до 24 серпня включно метро працюватиме з 06:00 до 21:00.

Крім того, за даними «Української правди”», працівникам Урядового кварталу рекомендують не ходити на роботу в офіс з 22 по 26 серпня. Усіх співробітників державних установ закликали «по можливості менше там з’являтися», а працювати з дому. Вже відомо, що апарат Верховної Ради працюватиме дистанційно, за винятком працівників, які працюють в міжнародних делегаціях та над підготовкою до наступного засідання.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, як відбуватимуться урочистості з нагоди державних свят:

під час проведення заходів до Дня Державного Прапора 23 серпня та святкування Незалежності України 24 серпня заборонено провити будь-яких розважальні та інші масові заходи:

усі урочистості варто провести з обмеженою кількістю людей із дотриманням усіх безпекових вимог або онлайн.

Місцвим жителям нагадали, що дотримання правил безпеки рятує життя. Є загроза, що росія може завдати ударів по центрах ухвалення рішень, військових об’єктах, об’єктах оборонної промисловості, критичної інфраструктури та розташованих поруч житлових масивах.

У Харкові

Через небезпеку у Харкові вирішили змінити тривалість комендантської години. Так, вона діятиме впродовж 22 – 25 серпня з 19:00 по 07:00. Голова ОВА Олег Синєгубов закликав населення підготуватися до тривалого перебування в будинках та в укриттях.

Зауважимо, під час дії комендантської години заборонено:

перебувати у громадських місцях;

пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

Вийти на вулицю можна лише в тому разі, якщо під час тривоги ви прямуєте в укриття.

Крім того, 23 серпня у Харкові не працюватимуть пункти гуманітарної допомоги. Отримати її цього тижня можна буде 25 або 27 серпня.

Обмеження на Буковині

Рада оборони Чернівецької області заборонила релігійним організаціям проводити хресні ходи. Також в області обмежили проведення мирних зборів, мітингів, походів та інших масових заходів. Їхню організацію погоджуватимуть зі штабом територіальної оборони через ОВА.

За словами голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка, організатори заходів мають визначати кількість учасників, відповідно до місткості найближчих укриттів. Якщо на Буковині оголосять повітряну тривогу – захід потрібно негайно припинити.

Мешканцям Миколаєва радять працювати дистанційно

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що обласний центр на День Незалежності закривати не будуть. Про те усі масові заходи – заборонені. Крім того, мешканцям області радять залишитися працювати з дому.

Обмеження у Запоріжжі

Запорізька ОВА повідомила, що від 23 до 25 серпня забороняють проводити:

мирні збори;

мітинги;

походи;

демонстрацій;

інші масові заходи.

Окрім того, усі підприємства, установи, організації, заклади на території області мають дотримуватися усіх заходів безпеки. Людям нагадують, що у разі повітряної тривоги необхідно спускатися в укриття цивільного захисту.

Олександр Старух наголосив: цьогоріч необхідно відмовитися від масових заходів, аби зберегти життя.

У Кривому Розі

Олександр Вілкул – очільник військової адміністрації Кривого Рогу – заявив, що комендантська година у місті триватиме від 22:00 до 5:00 (як зазвичай). Жодних святкових та масових заходів у місті не буде.

Підприємствам всіх форм власності рекомендували перейти на дистанційний режим роботи. Тим часом органи державної влади, самоврядування та силових структур мають обов’язково це зробити.

У місті посилять патрулювання та заходи безпеки.

Масштабні обмеження у Слов’янській громаді

Вадим Лях – начальник міської військової адміністрації – заявив, що на території Слов’янської громади забороняють будь-які масові заходи та скупчення людей.

Окрім того, призупинять видачу гуманітарної допомоги. Також скасовують заплановані евакуаційні рейси.

На Чернігвщині заборонять масові заходи

В’ячеслав Чаус – голова Чернігівської ОВА – повідомив, що на території області забороняють проведення масових заходів. Комендантську годину не змінюватимуть, однак людей просять не нехтувати правилами безпеки.

У Краматорську зупинять рух транспорту

У Краматорську від 23 до 25 серпня вводять такі обмеження:

забороняють проведення масових заходів та скупчення людей;

зупиняють громадський транспорт;

забороняють діяльність організацій та установ;

призупиняють видачу гуманітарної допомоги;

переносять евакуаційні рейси.

У Луцьку скасовують традиційні урочистості

У Луцьку скасовують масові урочисті заходи. Людей закликали не панікувати, однак дотримуватися усіх правил безпеrи.

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