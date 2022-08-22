Як урятуватися, якщо почалася хімічна атака? Що таке хімічна зброя та які види бувають? Що робити, як поводитися, що робити на початку хімічної атаки? Про все це – далі в матеріалі

З початку повномасштабного наступу росії на Україну країна-окупант намагається знищити міста бомбами та ракетами, залякати мирних мешканців танками і зброєю. Не виключено, що ворог наважиться застосувати також хімічну зброю або спровокувати аварію на хімпідприємстві. У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що таке хімічна атака, та як варто діяти в разі її настання.

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Що таке хімічна зброя та які види її бувають?

Хімічна зброя – це зброя масового ураження, дія якого заснована на токсичних властивостях отруйних речовин (ОР), та засоби їх застосування: артилерійські снаряди, ракети, міни, авіаційні бомби, газомети, системи балонного газопуску, ВАПи (виливні авіаційні прилади), гранати, шашки. Серед таких речовин — хлор, аміак, фосген, фосфін, хлорид водню, оксиди азоту.

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Хімічна атака: що робити

Є кілька загальних правил, яких потрібно дотримуватися під час хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві. А саме:

щільно зачиніть вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;

заклейте щілини у вікнах папером чи скотчем;

увімкніть телевізор чи радіо, щоб отримати подальші вказівки;

попередьте близьких про небезпеку та можливу евакуацію;

вимкніть побутові прилади та газ.

Що робити в разі отруєння хлором

Негайно виведіть постраждалого на свіже повітря, щільно вкрийте й дайте подихати парами води або аерозолем 0,5% розчину питної соди протягом 15 хвилин. Не дозволяйте йому пересуватися самостійно. Транспортувати постраждалого можна лише у положенні лежачи. У разі необхідності зробіть штучне дихання способом «рот у рот».

Важливо: основний засіб боротьби з хлором — вода.

Що робити у разі отруєння аміаком

Негайно винесіть постраждалого на свіже повітря. Транспортувати його необхідно у положенні лежачи. Забезпечте постраждалому тепло та спокій, дайте зволожений кисень. За можливості змийте осілий забрудник з тіла, змініть одяг.

Що робити у разі отруєння фосгеном

Якомога швидше винесіть постраждалого на свіже повітря. За необхідності дайте кисень, промийте очі теплою водою. За людиною, яка потрапила під дію фосгену, слід спостерігати 48 годин, адже протягом цього часу може розвинутися набряк легень.

Що робити у разі отруєння фосфіном

Винесіть постраждалого на свіже повітря. Змийте з постраждалого можливе забруднення та поміняйте одяг. За необхідності дайте кисень, активоване вугілля з розрахунку 1 грам на кілограм ваги постраждалого.

Що робити у разі отруєння хлоридом водню

Негайно винесіть постраждалого на свіже повітря. Змивайте з постраждалого можливе забруднення щонайменше протягом трьох хвилин та змініть одяг. За необхідності промивайте очі простою водою чи сольовим розчином протягом 15 хвилин. Дайте постраждалому випити якомога більше води.

Що робити у разі отруєння оксидами азоту

Допоможіть постраждалому вийти на свіже повітря. Змивайте з нього можливе забруднення щонайменше протягом 15 хвилин та поміняйте одяг. Промивайте очі постраждалого щонайменше 15 хвилин. Дайте йому випити якомога більше води.

Хімічна атака: що робити під час евакуації

Якщо через хімічну атаку чи аварію потрібно евакуюватися, не забудьте взяти з собою аптечку. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри, а також використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою, або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).