«Це був непростий вибір»: Олександр Педан відвідав три київських виші з дочкою-абітурієнткою

Зіркове сімейство побувало в Києво-Могилянській академії, Київському політехнічному інституті та КНУ ім. Т. Шевченка. Який сподобався найбільше?

Українська молодь активно складає Національний мультипредметний тест, яким замінили ЗНО. Виші нашої країни, в свою чергу, готуються зустрічати новоспечених студентів. Серед цьогорічних абітурієнтів і 17-річна донька ведучого Нового каналу Олександра Педана, Валерія. Своє життя дівчина хоче пов’язати не з телебаченням, як батько, а з більш точними науками.

Зараз дивляться

– Лера – відмінниця, закінчила школу із золотою медаллю. Зважаючи на всі події, доволі добре здала НМТ і зараз готується подавати документи, – каже Педан. – Ми з дружиною намагалися не тиснути, я категорично проти цього, тож дали змогу їй самостійно прийняти рішення щодо спеціальності та університету. Зараз у дочки кілька фаворитів. Це був непростий вибір.

«Ми не посміли відмовити»: Олександр Педан розплакався під час інтерв’ю з маріупольським студентом

Щоб допомогти доньці та всім абітурієнтам зробити свій вибір, восени 2021-го року Олександр Педан зняв освітній тревел-проект «УніверCheck». Його Лера, до речі, там співведуча.

– У сьогоднішніх умовах не всі студенти можуть легко помандрувати на день відкритих дверей у виш, який їм до вподоби. Багато молоді все ще перебуває за кордоном, – пояснює телеведучий. – Тож ми захотіли полегшити трохи їхнє життя і показати, чим живе дванадцятка кращих університетів країни. Серед міст, у яких ми побували: Львів, Ужгород, Одеса, Полтава, Вінниця, Дніпро, Суми, Харків і навіть Маріуполь. До слова, виш останнього евакуювався і продовжує свою роботу з Дніпра. Фінальним містом проекту став Київ.

«Жартувати треба так, щоб нікого не образити»: Олександр Педан – про гумор під час війни

У столиці батько з донькою відвідали аж три університети: Києво-Могилянську академію, Київський політехнічний інститут і Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Ці виші в топі найкращих в Україні, тож обрати один не змогли.

– У кожному було щось таке, що мені сподобалося, – каже донька Олександра Педана Лера. – Києво-Могилянська академія, до прикладу, знаходиться у моєму улюбленому районі – на Подолі. Це центр Києва, поряд Дніпро, пішохідна територія, метро, кафешки, магазини. У КПІ дуже сильний рівень ІТ-підготовки, а я люблю точні науки, і в школі вони мені найлегше давалися. А після знайомства зі студентами КНУ в мене склалося враження, що в них круте ком’юніті. Кожен виш по-своєму класний, не лише в Києві. І це суттєво ускладнює мій вибір (усміхається).

Десятий, фінальний, випуск проекту «УніверCheck» з Києва дивіться за посиланням: