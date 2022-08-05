Для дітей, які постраждали від війни: 11-річний чемпіон Києва з шашок передав Олександру Педану 20 тисяч гривень

Ведучий Нового каналу сюрпризом привітав із днем народження маленького талановитого волонтера

Три тижні тому українців до сліз розчулила новина, як 10-річна дівчинка Валерія грою в шашки зібрала 21 тисячу гривень на ЗСУ. Кошти вона особисто передала Сергію Притулі та його Благодійному фонду. Вчинок Валерії надихнув 11-річного Андрія. У юних любителів шашок один тренер, тож і вміння серйозні. Виграючи в перехожих, хлопцю вдалося зібрати чималеньку суму. У святковий день кошти в Андрія забрав ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан.

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– Дуже нервував, оскільки в мене була супермісія. Я йшов на день народження до Андрія! І в свої 11 він не захотів, щоб йому подарували щось, а захотів зробити добро діткам, які постраждали під час війни, – розповідає Педан. – Просто під супермаркетом, граючи у шашки, за два тижні він назбирав більше 20 тисячі гривень. На ці кошти харків’янка Майя разом із ще 20-ма дітьми поїде у спеціальний реабілітаційний табір No siren у Болгарії від Junior. Головна мета цього відпочинку – покращити психологічний та фізичний стан діток, а також повернути їх до безпечного життя хоча б на деякий час.

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Знайомство з Олександром Педаном було сюрпризом для Андрійка. Хлопчик не знав, що до нього прийде зірка. Ще й не з порожніми руками! Телеведучий подарував хлопцю набір для гри в петанк. До речі, в сучасну гру одразу зіграли всі разом: Олександр, Андрій та його сім’я. І без партії в шашки не обійшлося!

– Я сказав Андрійку, що гроші – не найголовніше. Найголовніше – його бажання та прагнення допомагати! – ділиться ведучий Нового каналу. – Справді, подивіться, які в нас діти. Як вони швидко дорослішають. Діти вже допомагають дітям!