Наслідки обстрілу Затоки: Зеленський опублікував відео наслідків

Володимир Зеленський опублікував відео з руйнуваннями після сьогоднішнього удару ЗС рф по курортному селищу Затока на Одещині
Про це президент України написав на своїй сторінці в Instagram.
– Люди відпочивали та жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам із рф захотілося постріляти, — прокоментував глава держави.
Також Зеленський наголосив, що окупантам доведеться відповісти за всі скоєні ними воєнні злочини в Україні.
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– За все відповідатимуть. Кожен. Кожен «визволитель», який руйнує наше життя, — заявив президент.
У місцевих пабліках люди пишуть, що ціллю росіян є міст через Дністровський лиман. За фактом під обстріл ЗС рф потрапляють житлові будинки місцевих мешканців та цивільні об’єкти.
Фото – скрін з відео
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