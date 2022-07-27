Зірка «Перших ластівок» вийшла заміж

Акторка серіалів Нового каналу стала дружиною київського актора і музиканта

Анна Остапенко, яка зіграла Соню в першому сезоні «Перших ластівок» і Лізу у веб-серіалі Нового каналу FAKE, після року стосунків вийшла заміж за свого колегу — музиканта і актора Олександра Невзорова.

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— Ми одружилися! 18 липня стали чоловіком і дружиною. Досі не можемо в це повірити, але наші обручки на безіменних пальчиках говорять, що це правда, — зізналися молодята. — Ми неймовірно щасливі!

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У якості весільного подарунку родина Невзорових-Остапенко збирає кошти на допомогу діткам, які постраждали від війни. Привітати молодят та задонатити на добру справу можна в Intagram-акаунті Анни.

Подружжя вже не вперше допомагає дітям — раніше вони влаштовували благодійний квартирник, на якому вдалося зібрати 19 тисяч гривень.

Нагадаємо, під час повномасштабної війни весілля зіграв ще один актор «Перших ластівок» і веб-серіалу FAKE — Максим Девізоров, який наразі захищає Україну в лавах ЗСУ.

Нагадаємо, всі серії «Перших ластівок» можна переглянути на YouTube Нового каналу!