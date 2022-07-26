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«Усе, що ви даєте на армію, йде на армію»: Сергій Притула – про гроші для працівників свого Фонду

Сергій Притула – про гроші для працівників свого Фонду

Засновник Благодійного фонду розповів, звідки бере гроші на зарплатню волонтерам, які працюють у нього на постійній основі

З першого дня повномасштабної війни в Україні ведучому Нового каналу Сергію Притулі вдалось організувати свою волонтерську діяльність, якою він займався останні вісім років, так, що все запрацювало як годинник. На базі свого офісу в Києві він створив власний Благодійний фонд, де почали працювати не десять і не двадцять людей. З кожним днем кількість волонтерів збільшувалася, зв’язки поширювалися світом, а допомога ЗСУ примножувалась шаленими темпами.

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Сергій Притула – про гроші для працівників свого Фонду

– Зараз щоденною роботою у Фонді займається, мабуть, сотні дві людей, – розповідає Притула. – Хтось працює на абсолютно волонтерських засадах. Є люди, які поєднують роботу в структурі Фонду з роботою, яка приносить їм прибуток. Наприклад, у нас є хороший козак Сергій, який цілий день працює у Фонді, ввечері переключається на виконання замовлень, які надходять на його невеличку IT-компанію. А потім він розбиває мені серце тим, що колеги кажуть: «Знаєш, а Сірий у нас працює і ще й донатить». Я прийшов його обійняти, сказати, що такі вчинки дуже шляхетні, а він відповів: «Мені в цьому сенсі просто! Я бачу, куди даю гроші, і точно знаю, що вони ефективно використовуються».

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Сергій Притула зауважив, що є люди, які працюють виключно у його Благодійному фонді.

Сергій Притула – про гроші для працівників свого Фонду

– Такі працівники мають певну фінансову підтримку завдяки деяким українським бізнесам, які прийняли для себе рішення допомагати нашому колективу, – говорить він.

Часто Притулі закидають у соцмережах, що він витрачає зібрані гроші на зарплатню працівникам Фонду. Хейт Сергія не лякає. Але без відповіді це питання не залишилося. Все справедливо!

Сергій Притула – про гроші для працівників свого Фонду

– Люди, які мене трішки не люблять, починають розганяти історії, що Притула може брати гроші на роботу фонду з тих коштів, які приходять на рахунки. Кажу вам одразу – це нісенітниця! – пояснює волонтер. – Усі звикли, що згідно чинного законодавства України фонд на утримання себе, на операційку може залишати до 20% з надходжень, які акумулюються на його рахунках. З рахунків Благодійного фонду Сергія Притули, на які ви донатите гроші, на роботу фонду не береться ні копійки! Люди, які тут працюють, не отримують бонусів з тих грошей, які ви даєте на армію. Усе, що ви даєте на армію, йде на армію. Якщо людям, які в мене працюють, потрібна підтримка, то я йду до бізнесу, кланяюся йому в ніжки і прошу фінансово підтримати цих людей.

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