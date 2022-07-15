Олександр Педан разом із донькою-абітурієнткою потрапив у віртуальну реальність

У шостому випуску соціального проекту про університети України телеведучий разом із донькою завітав у Сумський державний університет та затестив інноваційні технології

Електронна система розрахунку води та світла, лабораторія віртуальної та доповненої реальності, вебінар-студії –це ті речі, які відрізняють Сумський державний університет від інших українських вишів. У цьому переконався ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан, коли з донькою з’їздив у навчальний заклад та зняв там випуск свого освітнього тревел-шоу «УніверCheck».

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– СумДУ – серед кращих українських університетів. У 2021 році він навіть очолив рейтинг. І зараз мені зрозуміло, чому: виш має дуже передовий підхід до навчання. Ми були приємно здивовані! – каже Педан. – Університет дуже прогресивний. Уявіть собі у виші VR-лабораторію! Чотири студенти знаходяться у віртуальній реальності, а решта з групи спостерігають за ними через монітори і по мікрофону радять, що робити. Там такі ситуації моделюють! Лера, наприклад, побувала на «вибуху» на газовій станції. Студенти намагалися «розрулити» цю аварію. Для журналістів в університеті обладнана спеціальна студія з зеленою циклорамою. Можна онлайн міняти тло для ведучих. А ще там записують свої лекції викладачі.

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Випуск проекту зняли ще до війни, восени 2021 року. Тоді студентська їдальня годувала лише студентів, а в бомбосховищі ще не ховалися налякані сумчани. Та попри війну виш продовжує працювати і планує приймати цьогоріч абітурієнтів на навчання.

– Університет активно налагоджує міжнародну співпрацю. До війни СумДУ мав близько 300 іноземних партнерів, що давало змогу заробляти й покращувати умови у виші. Найбільший контракт, за словами ректора, був укладений з Китаєм. Сподіваюся, у зв’язку з сьогоднішніми подіями нічого не змінилося, – ділиться враженнями Олександр.

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Але найбільше Олександра Педана як людину, що веде активний спосіб життя, надихнуло те, що в університеті є близько 40 спортивних об’єктів. Студенти та випускники СумДУ – майстри спорту та майстри спорту міжнародного класу.

– У Сумському державному університеті налічується понад 100 безкоштовних спортивних секцій, – говорить телеведучий. – Виш так дбає про молодь, що навіть поля для пляжного волейболу в них із функцією підігріву піску. Тож займатися можна в будь-яку пору року та за будь-якої погоди.

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