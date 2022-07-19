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Вибух в районі Антонівського мосту в Херсоні сьогодні: Що відомо (ВІДЕО)

Антонівський міст підірвано в окупованому Херсоні (Відео)

Сьогодні, 19 липня в районі стратегічного Антонівського мосту у Херсоні пролунав потужний вибух

На фото та відео, які одразу з’явились і мережі видно, що після вибуху в небо піднявся стовп темного диму.

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Нагадаємо, що вчора, 18 липня, в мережі з’явилось таке повідомлення:

Що відомо про Антонівський міст (Херсонський автомобільний міст):

Довжина Антонівського мосту – 1366 м, він призначений для руху автомобільного транспорту.

Антонівський міст – це головний міст через річку Дніпро, що з’єднує Херсон із лівобережжям, зокрема із Олешками та Голою Пристанню.

Окупований росіянами Херсон розташований на північному березі Дніпра.

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Тому українській армії при контрнаступі необхідно відбити Херсон і витіснити російські війська на південний берег річки.

Антонівський міст підірвано в окупованому Херсоні (Відео)

Фото: Вікіпедія

За матеріалами: ФАКТИ

 

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