Антонівський міст підірвано в окупованому Херсоні (Відео)

Сьогодні, 19 липня в районі стратегічного Антонівського мосту у Херсоні пролунав потужний вибух

На фото та відео, які одразу з’явились і мережі видно, що після вибуху в небо піднявся стовп темного диму.

The Antonovskiy Bridge in Kherson has been struck by Ukrainian artillery fire this morning. This is the main bridge across the Dnipro river linking Kherson city with the rest of the Oblast. pic.twitter.com/Y5SyXILH4d

— Kyle Glen (@KyleJGlen) July 19, 2022