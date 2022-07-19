Антонівський міст підірвано в окупованому Херсоні (Відео)

Сьогодні, 19 липня в районі стратегічного Антонівського мосту у Херсоні пролунав потужний вибух

На фото та відео, які одразу з’явились і мережі видно, що після вибуху в небо піднявся стовп темного диму.

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The Antonovskiy Bridge in Kherson has been struck by Ukrainian artillery fire this morning. This is the main bridge across the Dnipro river linking Kherson city with the rest of the Oblast. pic.twitter.com/Y5SyXILH4d — Kyle Glen (@KyleJGlen) July 19, 2022

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Нагадаємо, що вчора, 18 липня, в мережі з’явилось таке повідомлення:

Що відомо про Антонівський міст (Херсонський автомобільний міст):

Довжина Антонівського мосту – 1366 м, він призначений для руху автомобільного транспорту.

Антонівський міст – це головний міст через річку Дніпро, що з’єднує Херсон із лівобережжям, зокрема із Олешками та Голою Пристанню.

Окупований росіянами Херсон розташований на північному березі Дніпра.

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Тому українській армії при контрнаступі необхідно відбити Херсон і витіснити російські війська на південний берег річки.

За матеріалами: ФАКТИ