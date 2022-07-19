Олена-Крістіна Лебідь — про допомогу вуличним собакам

Ведуча Нового каналу розповіла, як возила на операцію дворового пса

Олена-Крістіна Лебідь обожнює собак — не може пройти повз бездомних чотирилапих, не погодувавши їх. Ба більше, деякими вона опікується настільки, що навіть возить на операції! Так пощастило дворнязі, яка гуляє в районі, де мешкає ведуча «Аферистів в сітях» (Новий канал). Зараз дивляться

— Настав час стерилізувати двір-леді Ельзу, яка гуляє в нашому районі. Кілограм нервів пішов! Вирушити у клініку вона могла лише з тими, кого знає, інакше — стрес. Надягнути нашийник вдалося — Сара подарувала свій, Ельзі дуже сподобався. У машині їхала — кайфувала! — розповіла Олена-Крістіна. — У клініці їй зробили наркоз, і вона почала відключатися, звісивши язика. Бліда, я теж почала відключатися, звісивши язика (сміється). Постійно повторювала: «Ну, вона ж нічого не відчує? Це не боляче?» Олена-Крістіна Лебідь, Олександр Педан та Ганна Жижа – про найяскравіші події на Новому: Подорожі в Крим, нагороди та конфузи Купила вишиванку, щоб відзначити перемогу: як Олена-Крістіна Лебідь підтримує бойовий дух

Ельзі пощастило не лише з Лебідь, яка опікується нею, а й з лікарем, який робив операцію.

— Олександр Назаришин такий шов на животі зробив, ну реально от-кутюр! Та ще й сережку (кліпсу) поставив — взагалі дівчинка «на стилі», — усміхається ведуча Нового каналу. — Дорогою назад Ельза тихо сопіла.

Французький бульдог Сара, яка живе з Оленою-Крістіною, до речі, дуже ревнива. Але робить винятки, коли розуміє, що її власниця чинить добрі справи.