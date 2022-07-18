Сергій Притула – про Лесю Нікітюк

Ведучий Нового каналу зізнався, як довго не бачився зі своєю співведучою по проекту «Хто зверху?» та чого чекає від Лесі Іванівни в майбутньому

Десь «у минулому житті» вони щотижня намагалися визначити, хто зверху – чоловіки чи жінки. Нині змагання та розваги відійшли на задній план, тому що всі об’єдналися задля перемоги над ворогом у загарбницькій війні. Ведучі ігрового проекту Нового каналу «Хто зверху?» Сергій Притула та Леся Нікітюк обрали волонтерський фронт. Вони не просто взялися за добрі справи, а й стали справжнім прикладом та джерелом натхнення для всіх українців!

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– Чотири місяці я не бачив Лесю Іванівну, – зізнався Сергій Притула. – Нещодавно вона заїжджала до Києва, відірвавшись на кілька днів від своєї волонтерської праці в місті Хмельницький. Леся – величезна молодець! Той пласт роботи, який вона робила у Хмельницькому, допомагаючи переселенцям, біженцям, – це просто браво! (аплодує).

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Телеведучий зазначив, що радіє за колегу, оскільки та відновлює роботу над власним тревелом.

– Зараз у Лесі йде підготовка до зйомок третього сезону «Le Маршрутки», – говорить він. – До речі, дуже цікаво буде подивитися цей проект. Ви ж розумієте, він буде суттєво відрізнятися від того розважального контенту, який був у попередніх сезонах.

Нагадаємо, «Le Маршрутка» – це тревел-шоу, в якому Леся Нікітюк їздить Україною в жовтій маршрутці «Богдан» та розповідає про унікальних талановитих українців і маловідомі куточки нашої країни. У перших двох сезонах глядачі побачили круті маршрути для подорожей, по-новому подивилися на, здавалося б, давно відомі туристичні місця, побували на різних фестивалях і «відвідали» пам’ятки, закриті для перегляду. Новому сезону тревелу не завадить навіть повномасштабна війна! Команда планує розпочати подорож у Києві, а закінчити в Ялті.