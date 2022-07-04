Сергій Притула зізнався, яку важливу звичку втратив через війну

Засновник Благодійного фонду та ведучий Нового каналу розповів, що волонтерську діяльність планує на кілька місяців вперед, а щодо особистого життя не загадує майже нічого

Війна кардинально змінила життя кожного українця. Ведучий Нового каналу Сергій Притула з першого дня боротьби працює на волонтерському фронті. Його Благодійний фонд інколи показує неймовірні результати. Все завдяки злагодженості команди та чіткому плануванню. Тільки от ця важлива звичка – продумувати все наперед – на жаль, зникла з особистого життя Сергія.

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– Війна – це жахливий форс-мажор. Як людина я, в принципі, втратив здатність до планування в індивідуальному порядку щодо себе чи своєї сім’ї, – зізнався Притула в інтерв’ю «DW Українською». – Не знаю, що трапиться завтра. Немає жодного планування на рік вперед, на шість місяців вперед, максимум – на пару тижнів. Стосовно волонтерської роботи, ми працюємо з певним планом на три-чотири місяці. На жаль, не всі чітко усвідомлюють, як працюють ці механізми. Деякі люди думають, що сьогодні ми зібрали гроші, завтра законтрактували, а післязавтра воно має з’явитися. Направду, таке було в нас кілька разів. Це приємні винятки з неприємних правил.

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Нагадаємо, що кожен може долучитися до боротьби проти російських загарбників, задонативши на рахунок Фонду Сергія Притули. Переможемо разом!

Рахунки – за посиланням.