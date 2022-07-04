Новий канал>Новини

«Немає жодного планування»: Сергій Притула зізнався, яку важливу звичку втратив через війну

Сергій Притула зізнався, яку важливу звичку втратив через війну

Засновник Благодійного фонду та ведучий Нового каналу розповів, що волонтерську діяльність планує на кілька місяців вперед, а щодо особистого життя не загадує майже нічого

Війна кардинально змінила життя кожного українця. Ведучий Нового каналу Сергій Притула з першого дня боротьби працює на волонтерському фронті. Його Благодійний фонд інколи показує неймовірні результати. Все завдяки злагодженості команди та чіткому плануванню. Тільки от ця важлива звичка – продумувати все наперед – на жаль, зникла з особистого життя Сергія.

Related video

Сергій Притула зізнався, яку важливу звичку втратив через війну

– Війна – це жахливий форс-мажор. Як людина я, в принципі, втратив здатність до планування в індивідуальному порядку щодо себе чи своєї сім’ї, – зізнався Притула в інтерв’ю «DW Українською». – Не знаю, що трапиться завтра. Немає жодного планування на рік вперед, на шість місяців вперед, максимум – на пару тижнів. Стосовно волонтерської роботи, ми працюємо з певним планом на три-чотири місяці. На жаль, не всі чітко усвідомлюють, як працюють ці механізми. Деякі люди думають, що сьогодні ми зібрали гроші, завтра законтрактували, а післязавтра воно має з’явитися. Направду, таке було в нас кілька разів. Це приємні винятки з неприємних правил.

Сергій Притула розповів, куди підуть гроші, зібрані на «Народні «Байрактари»

«Вийняв свої півмільйона й оплатив»: Сергій Притула – про створення свого Фонду

Нагадаємо, що кожен може долучитися до боротьби проти російських загарбників, задонативши на рахунок Фонду Сергія Притули. Переможемо разом!

Рахунки – за посиланням

новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь