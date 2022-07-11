Олександр Педан – про сучасне ІТ, сферу агро

Це круте місце, а також Вінницький національний аграрний університет ведучий Нового каналу показав у своєму освітньому проекті «УніверCheck»

Вступна кампанія у розпалі, тож абітурієнти нервують, обираючи університет. У непростій справі їм вирішив допомогти ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан. Наприкінці 2021 року разомі з донькою Лерою вони зняли освітній тревел «УніверCheck». У кожному випуску проводять повну ревізію одного з найпопулярніших вишів міста, куди завітали. П’ятий епізод соціального проекту присвячений Вінницькому національному аграрному університету.

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– У Вінницю нам хотілося поїхати з двох причин. По-перше, відвідати місто й відкрити його для себе, бо воно входить у топ найкомфортніших місць в Україні для життя, – ділиться Педан. – По-друге, хотіли відкрити українське сучасне ІТ –сферу агро. Тому й обрали Вінницький національний аграрний університет. Це крутий вузькоспеціалізований виш. Мені дуже подобається, що в університеті не 152 спеціальності, а менша кількість факультетів, проте всі круто пропрацьовані.

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Великою перевагою є те, що студенти ВНАУ отримують не просто теоретичну базу, а ще й хорошу практику. На базі університету є свої поля, сади, дослідні лабораторії.

– У випуску ми показали не лише як можна навчатися, а й навіть де працювати, – каже Олександр. – Завітали в українську агрокомпанію «Макош», що розташована у Вінниці. Атмосфера там більше нагадує Apple чи Google. Дізналися про нереальні можливості для молоді. Звісно, з перспективами й крутою зарплатнею. Наша гід у цьому випуску, Світлана, до речі, навчається і вже працює в аграрній компанії.

У випуску ви побачите постійні рубрики «ГуртожитокCheck», «ЇжаCheck», «ТранспортCheck» та «МістоCheck». Олександр та Лера Педан розкажуть, як і де у Вінниці можна провести вільний від навчання час та розважитися.

– Було цікаво роздивитися Вінницю під мікроскопом. Вона справді затишна, комфортна, – зізнається телеведучий. – Там усе поруч! Крім того, місто дуже зелене. Раджу!

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