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Вибух у Вінниці через ракетний удар росіян: є поранені та загиблі

Вибух у Вінниці 13 липня 2022 року: є поранені та загиблі

У Вінниці сталися вибухи внаслідок ракетного удару росіян, є загиблі та поранені

Про це повідомив голова Вінницької ОДА (ОВА) Сергій Борзов. За різними даними, пролунало чи два, чи три-чотири вибухи. Сталось влучання ракет у районі центру, над містом здіймається дим.

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Голова Вінницької області Сергій Борзов об 11:20 підтвердив:

– Маємо приліт у Вінниці. Є загиблі і поранені. Кількість уточнюється.

За деякий час стала відома більш детална інформація. Наразі відомо про 8 загиблих, серед яких маленька дитина, та 6 поранених, повідомляє голова Нацполіції Ігор Клименко.

Попередньо 3 російські ракети потрапили до будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перейшов і на автостоянку. Нині там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники.

Вінниця зараз

Фото – місцеві жителі, соцмережі

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