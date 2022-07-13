Введення іспиту для набуття громадянства України

Для отримання громадянства України потрібно буде складати іспит

Відповідне доручення з розробки такого екзамену Зеленський дав Кабміну та прем’єру Шмигалю. Сталось це після того, як відповідна петиція на сайті Офісу Президента набрала необхідну кількість голосів.

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– З 2014 року, коли російська федерація розпочала війну проти України, майже 52 000 росіян імігрували в Україну. Понад 19 000 росіян отримали українське громадянство. Від початку нової активної фази війни, 24.02.2022 року, потік бажаючих росіян отримати українське громадянство не зменшився. ЗСУ, волонтери та всі небайдужі українці наразі роблять все можливе, щоб зберегти цілісність України. Іспит для отримання громадянства – розповсюджена практика в усьому світі. Отож даною петицією прошу ввести обовʼязковий іспит для отримання громадянства України, – йдеться в тексті петиції.

За словами автора, іспит має складатися з декількох складових: знання української мови, знання історії України, знання конституції України та вивчення державного гімну України.

Петиція набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч потрібних. Тепер питання потребує законодавчого регулювання, тому уряд має детального його опрацювати.

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