Мобілізація 2022: жінки служитимуть лише добровільно

Центр протидії інформації відповів на найпоширеніші питання щодо військового обліку жінок і спростував фейки про призов українок на службу

Про це стало відомо з Telegram Центру.

Зараз дивляться

Як відомо, в Україні взяття на облік жінок має початися 1 жовтня 2022 року. У зв’язку з цим в мережі шириться багато інформації та не завжди правдивої. До того ж, у самих жінок виникло багато страхів та побоювань.

ФЕЙК: ЖІНОК ВІД 18 ДО 60 РОКІВ ЗАБИРАТИМУТЬ В АРМІЮ, А ПОТІМ – НА ВІЙНУ

– Жінок братимуть на військовий облік тільки за їхньою згодою, – повідомили у Генштабі ЗСУ.

Взяття на облік жінок означає, що жінка стає військовозобов’язаною та перебуває в запасі Збройних сил, Національної гвардії чи інших військових формувань. Але це стосується лише жінок тих професій, які визначені в наказі Міноборони України.

До переліку професій, працівниці яких стануть військовозобов’язаними, увійшло багато популярних спеціальностей. Зокрема це – журналісти, медики, програмісти, музиканти, працівниці ресторанів і готелів, бухгалтери та багато інших професій.

ФЕЙК: ЖІНОК, У ЯКИХ Є ДІТИ, ТАКОЖ ЗАБЕРУТЬ В АРМІЮ, А ДІТЕЙ ВІДДАДУТЬ РОДИЧАМ

Жінки з неповнолітніми дітьми до 18 років не підлягають призову на військову службу за допомогою мобілізації. Також у ЦПД наголосили, що взяття на облік – це не мобілізація. Усі жінки, які служать, роблять це добровільно та/або за контрактом.

ФЕЙК: НА СЛУЖБУ МОЖУТЬ ЗАБРАТИ НЕДОБРОВІЛЬНО

У воєнний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві лише за контрактом і в добровільному порядку.

Військовий облік не означає, що жінку покличуть виконувати військовий обов’язок. Це – лише формальний перепис людей, потрібний, щоб держава розуміла, хто і на яких посадах зможе бути ефективним та корисним для країни під час війни. Не лише на фронті, а і у тилу.

Фото iStock

Читай також:

Наближаються труднощі: Тарологиня розповіла про найближче майбутнє Бориса Джонсона

Кременчук зараз: Понад 20 загибких внаслідок влучання ракети в торгівелький центр (Оновлюється)