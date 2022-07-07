Борис Джонс йде у відставку, але поки що залишається прем’єр-міністром Великобританії

Борис Джонсон йде у відставку з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання новго лідера

Про це він повідомив особисто під час прес-конференції. Джонсон сказав, що «тепер очевидно, що парламентська партія хоче нового лідера». Він зазначив, що залишиться на посаді прем’єр-міністра до того, як буде призначений новий лідер.

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Ще зранку 7 липня в канцелярії прем’єра заявили, що він сьогодні зробить заяву для країни. А до того BBC з власних джерел повідомило, що на Даунінг-стріт почали готувати заяву на випадок можливої відставки Джонсона.

При цьому, ще вчора, 6 липня, Борис Джонсон завяляв, що у відставку йти не збирається, адже у складний час для країни їй потрібен сльний керівник. Проте ближче до вечора напруга зростала, станом на ранок четверга, 7 липня, кількість урядовців, які залишили його кабмін, перевищила 50 осіб. А з посту міністрів – 12 людей з 22.

Чому Бориса Джонсона хочуть відправити у відставку?

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег.

Канцелярія Джонсона стверджувала, що прем’єр не знав про цей інцидент і тому підтримав повторне призначення Пінчера у 2022 році, але пізніше прем’єр був змушений визнати, що це не так.

Але ж для україни він надзвичайно важливий. Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення росії активно підтримує Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги для відвоювання всіх окупованих російськими силами територій, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.

Хто такий Бен Уоллес

Один із головних претендентів на пост прем’єра Великобританії є міністр оборони Британії Уоллес, – опитування YouGov. Серед членів Консервативної партії він має значну перевагу.

Звичайно, ми дуже переживаємо через можливу відставку Бориса Джонсона, проте британські ЗМІ пишуть, що в країні запевнили, що за Україну виступають усі партії і зміна прем’єра не вплине на ставлення до рф.

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