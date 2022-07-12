Відео фільтрації людей на блокпостах у Маріуполі на початку окупації: як це було

У мережі оприлюднили відео, на якому видно, як проходила фільтрація у Маріуполі на початку окупації

Відео показав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

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В кадр потрапив принизливий огляд тіла з роздяганням. Зокрема, окупанти шукали в українців татуювання, «схожі на азовські», та перевіряли мобільні телефони. Автор відеозапису «заблюрив» обличчя окупанта, який проводив огляд.

– Як проходила фільтрація та перевірки людей у ​​Маріуполі – найчастіше запитання, яке ми чуємо від міжнародних журналістів. Вперше оприлюднимо кадри, як це відбувалося на початку окупації прямо в Маріуполі. Приниження, знущання і страх окупантів, – написав Андрющенко.

Фото – скріншот

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