Відео фільтрації людей на блокпостах у Маріуполі на початку окупації: як це було

У мережі оприлюднили відео, на якому видно, як проходила фільтрація у Маріуполі на початку окупації
Відео показав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
В кадр потрапив принизливий огляд тіла з роздяганням. Зокрема, окупанти шукали в українців татуювання, «схожі на азовські», та перевіряли мобільні телефони. Автор відеозапису «заблюрив» обличчя окупанта, який проводив огляд.
– Як проходила фільтрація та перевірки людей у Маріуполі – найчастіше запитання, яке ми чуємо від міжнародних журналістів. Вперше оприлюднимо кадри, як це відбувалося на початку окупації прямо в Маріуполі. Приниження, знущання і страх окупантів, – написав Андрющенко.
Фото – скріншот
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