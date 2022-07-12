Новий канал>Новини

Відео фільтрації людей на блокпостах у Маріуполі на початку окупації: як це було

Відео фільтрації людей на блокпостах у Маріуполі на початку окупації: як це було

У мережі оприлюднили відео, на якому видно, як проходила фільтрація у Маріуполі на початку окупації

Відео показав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Зараз дивляться

В кадр потрапив принизливий огляд тіла з роздяганням. Зокрема, окупанти шукали в українців татуювання, «схожі на азовські», та перевіряли мобільні телефони. Автор відеозапису «заблюрив» обличчя окупанта, який проводив огляд.

Як проходила фільтрація та перевірки людей у ​​Маріуполі – найчастіше запитання, яке ми чуємо від міжнародних журналістів. Вперше оприлюднимо кадри, як це відбувалося на початку окупації прямо в Маріуполі. Приниження, знущання і страх окупантів, – написав Андрющенко.

Фото – скріншот

Читай також:

Курс долара до євро: чому зрівнявся і що буде далі

Для отримання українського громадянства потрібно буде складати іспит 

військові новини
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь