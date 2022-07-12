Курс долара до євро: чому зрівнявся і що буде далі

Вперше за останні 20 років курс долара до євро становить 1 до 1. Це означає, що євро впав до 20-річного мінімуму. Така ситуація з обмінним курсом валют зафіксована станом на 12 липня, хоча і за курсом НБУ 100 доларів все ще дорівнює 98,5 євро.

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Чому курс долара до євро зрівнявся?

Як зазначає видання Reuters, падіння євро до 20-річного мінімуму пов’язане із зупинкою Північного потоку-1. У Німеччину перестали постачати російський газ, бо трубопровід нібито перебуває на щорічному техобслуговуванні впродовж 10 днів.

Інвестори занепокоєні, що ремонт газопроводу Nord Stream 1 може затягнутися через вторгнення Росії в Україну, а це ще більше обмежить постачання блакитного палива в Європу.

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Який проноз щодо курсу долара до євро?

Стратег Societe Generale Кеннет Брукс стверджує, що євро, найімовірніше, зміцниться тільки після того, як покращиться Європейська економічна перспектива і якщо можливості для агресивного підвищення процентної ставки в США ослабнуть.

За словами американських аналітиків, найпесимістичніший прогноз для євро – що він у липні наблизиться до 0,95 долара.

Нагадаємо, що востаннє обмінний курс долара та євро 1 до 1 фіксувався восени 2002 року.