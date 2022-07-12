Джо Байден підписав указ про захист прав американських жінок на аборт

Президент США Джо Байден підписав указ про захист доступу до абортів. Про це пише BBC.

Байден назвав нещодавнє рішення Верховного суду, яке дозволяє кожному штату регулювати репродуктивні права жінок, «грубим зловживанням політичної влади». Саме тому федеральний закон має «найшвидшим способом» відновити право на аборт.

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Як же новий указ регулює право на аборт?

Указ про захист доступу до абортів матиме обмежений вплив. Фактично, він не повністю відновлює право на аборт в США, а лише пом’якшує деякі обмеження.

Зокрема, указ посилює захист від можливих покарань, з якими можуть зіткнутися жінки, які хочуть зробити аборт, якщо подорожують за межі штату, а також захищає доступ до контрацепції. Він включає заходи щодо забезпечення доступу до ліків для аборту.

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Чому Байден не може просто дозволити знову робити оборти?

Президент США пояснив, що його можливість регулювати права на аборти обмежена без дій з боку Конгресу США. Політик зауважив, що це питання для майбутніх проміжних виборів, і закликав людей голосувати за демократичну більшість.

Як приклад абсурдності ситуації з повною забороною абортів у США Джо Байден згадав про 10-річну дівчинку з Огайо. Вона була змушена поїхати в сусідній штат, щоб зробити аборт після того, як зазнала сексуального насильства.

«Уявіть себе на місці цієї маленької дівчинки. Просто уявіть дівчинку 10 років. Хіба в це можна повірити?» – сказав Байден.