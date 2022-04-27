Резолюцію про захист українок у Європі схвалено Європарламентом

Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо безпеки переселенок з України від насильства та сексуальної експлуатації. Про це повідомили на офіційному сайті Європарламенту.

Євродепутати надзвичайно стурбовані через зростання кількості повідомлень про торгівлю людьми, сексуальне насильство й експлуатацію, із якими стикаються жінки та діти, які змушені залишати Україну. Тому у резолюції, які підготував Комітет з питань прав жінок і гендерної рівності, засуджується використання сексуального та гендерного насильства як зброї війни.

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Що ж передбачає резолюція щодо захисту українських переселенок від Європарламенту?

Резолюція передбачає доступ жінок до препаратів екстреної контрацепції, акушерську допомогу, допомогу в разі абортів та відправку наборів для сексуального репродуктивного здоров’я у складі гуманітарної допомоги до центрів прийняття біженців та в Україну.

Європарламент вимагає від держав-членів швидко виявляти та переслідувати мережі торгівлі людьми, які отримують прибуток від сексуальної експлуатації біженок, і забезпечити безпечний та скоординований транспорт між країнами.