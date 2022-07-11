Як знайти роботу в Україні під час війни? Корисні посилання для пошуку роботи українцям

Через повномасштабний наступ росії багато людей в Україні втратили роботу. причини на те можуть бути доволі різні: хтось знаходиться на територіях, де зараз ведуться бої та обстріли, хтось не може вийти на роботу, бо ні з ким залишити дітей, комусь просто не виплачують зарплатню навіть за попередні місяці, а комусь довелося переїхати зі свого міста у більш безпечний регіон України абоо навіть за кордон. Як би там не було, але питання роботи – віддаленої чи ні стало зараз доволі актуальним. Адже українцям потрібні гроші для базових потреб, пожертв на ЗСУ та бгато іншого. Саме тому ми ділимося з тобою списокм корисних платоформ для пошуку роботи, який зібрала Анастасія Чулкова.

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За матерріалами wonderzine.com.ua