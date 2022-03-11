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Війна в Україні: ініціативи для дітей, щоб зайняти їх та перемкнути увагу від біди

Війна в Україні: ініціативи для дітей, щоб зайняти їх та перемкнути увагу від біди

Під час війни особливо важливо не лише забезпечувати безпеку ваших дітей, а й також стежити за їхнім моральним станом. Психологи наголошують, що варто пояснити малечі правду про війну коректно та правильно, а потім перемкнути їхню увагу. І українці вже підготували кілька ініціатив для дітей різного віку. Про них розповідаємо далі у матеріалі.

1. UA запрошує на безкоштовне онлайн-навчання учнів 5-11 класів. Українська освітня компанія пропонує школярам долучитися. На учнів чекають уроки з української та міжнародної програм, вивчення англійської мови та мотиваційні лекції від психологів. Зареєструвати дитину на таке навчання можна за посиланням.

Війна в Україні: ініціативи для дітей, щоб зайняти їх та перемкнути увагу від біди

2. У Херсоні розпочинається проєкт Kimiko’s friends are for Peace! Для участі потрібно зробити фото свого улюбленця з українською атрибутикою і написати песику японської породи акіта-іну Кіміко. Фото можна робити з будь-якою тваринкою – навіть папугою, черепашкою, рибкою чи хом’ячком. Під фото треба написати: «Hello, Kimiko! My name’s _____. I’m from ___. And I’m for Peace».

Війна в Україні: ініціативи для дітей, щоб зайняти їх та перемкнути увагу від біди

Kimiko’s friends are for Peace! став дочірнім проєктом «Читаємо разом із Кіміко» з елементами каністерапії, який у Херсоні започаткувала Марина Рудакова з собакою Кіміко. Проєкт допомагає дітям покращити техніку і якість читання. У часи війни він діє онлайн.

Каністерапія (з латинської «canis» – «собака») – методика позитивного психосоціального та фізіореабілітаційного впливу на людей, які цього потребують, через спеціально керованих і навчених собак. Основна дійова особа проєкту – Кіміко Такара, собака породи акіта-іну.

Чим зайняти дітей під час активних воєнних дій?

3. Нещодавно одна з найбільших українських продуктових IT-компаній Genesis створила свій перший застосунок для маленьких дітей Keiki. Це яскраві ігри та мультики, які покликані розвивати малечу і допомагати в осягненні найважливіших навичок раннього розвитку. Відсьогодні застосунок Keiki стає абсолютно безкоштовним для мешканців України. У додатку можна знайти ігри, які навчають абетки, письма та математики, а також покращують навички пам’яті, логіки, уяви, креативності та розв’язання задач. Приклади ігор: трасування (обведення об’єктів на екрані), картки пам’яті, рахування, пазли та головоломки тощо.

Війна в Україні: ініціативи для дітей, щоб зайняти їх та перемкнути увагу від біди

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