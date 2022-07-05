Мобілізація 2022 – Україна оголосила призов резервістів другої хвилі. Що це означає? Як відбувається зараз мобілізація? Як проходить навчання військових? Відповіді на ці та інші актуальні запитання щодо мобілізації 2022 в Україні — далі в матеріалі

Мобілізація в Україні: коли закінчиться та кого не беруть

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Мобілізація 2022 в Україні: що це?

Мобілізація — це сукупність заходів, спрямованих на приведення збройних сил та державної інфраструктури у військовий стан. Її оголошують на тлі надзвичайних обставин у країні чи світі. Мобілізація може бути загальною (проводиться в масштабі всієї держави) та приватною (проводиться на окремій території з метою підвищення бойової готовності збройних сил або окремих її формувань).

Мобілізація 2022: хто не підлягає службі в армії

Згідно з указом про загальну мобілізацію, місцеві органи виконавчої влади організовують та забезпечують:

своєчасне оповіщення та прибуття громадян, яких закликають на військову службу, а також прибуття техніки на збірні пункти та військові частини;

призов на військову службу військовозобов’язаних та резервістів, їх доставку до військових частин та формування Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших військових формувань України;

виділення на тимчасовій основі будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та іншим військовим формуванням України, згідно з мобілізаційними планами.

У виконанні вищезазначених завдань місцевим органам виконавчої влади сприяють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації всіх форм власності та фізичні особи — підприємці. Паралельно на глав обласних державних адміністрацій лягає функція зі створення та роботи обласних, районних та міських медичних комісій. Кабінет Міністрів України, у свою чергу, зобов’язується забезпечити фінансування та вжиття в межах повноважень інших заходів, які пов’язані з оголошенням та проведенням загальної мобілізації, а Служба безпеки України вживає заходів щодо контррозвідувального забезпечення.

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Мобілізація 2022 в Україні: кого призвуть на військову службу

У зв’язку із вторгненням російської федерації в Україні оголошено загальну мобілізацію. Згідно з указом президента Володимира Зеленського, на військову службу призиваються чоловіки 18-60 років, які мають українське громадянство. Вони не мають права залишати територію України та повинні бути залучені до лав Збройних Сил.

Мобілізація 2022 року в Україні має на увазі, що насамперед на службу закликають тих, хто має досвід у військовій справі. Як відомо, за викликом, усім військовозобов’язаним громадянам країни необхідно стати на військовий облік. Однак це не означає, що до лав Збройних Сил будуть покликані абсолютно всі. Необхідну кількість визначає Генеральний штаб ЗСУ, він же формує черговість призову. Наразі в Україні оголошено другу хвилю мобілізації.

Мобілізація 2022 в Україні: як проходить навчання військових

Відповідно до статті 41 Закону України «Про загальний військовий обов’язок та військову службу», з метою підготовки необхідного контингенту для комплектування Збройних Сил та інших військ у воєнний час за рішенням Кабінету Міністрів запроваджується обов’язкове для всіх громадян загальне військове навчання: чоловіків – віком від 15 до 55 років, жінок – віком від 18 до 45 років, які не мають дітей або мають дітей віком понад 8 років. Загальне військове навчання громадян здійснюється за місцем роботи, навчання чи проживання без відриву від виробництва та навчання.

Організація та керівництво загальним військовим навчанням покладається на Міністерство оборони України, органи місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування, міністерства та відомства України, інші центральні органи державного управління. Органи місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організація незалежно від підпорядкування та форм власності спільно з Міністерством оборони України створюють необхідну навчально-матеріальну базу, забезпечують підбір та підготовку керівників військового навчання.

Порядок проведення загального військового навчання та коло осіб, що звільняються від нього, визначається Кабінетом Міністрів України.