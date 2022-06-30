Сергій Притула розповів, куди підуть гроші, зібрані на «Народні «Байрактари»

Волонтер та засновник Благодійного фонду прояснив ситуацію щодо донатів українців

Історія про «Народні «Байрактари» стала вже легендарною. За три дні українці змогли зібрати цілих 600 мільйонів гривень, жертвуючи кошти у Благодійний фонд Серія Притули. А компанія BAYKAR настільки цим перейнялася, що вирішила віддати три бойові «пташки» задарма. І тепер українців цікавить: а на що ж підуть ті самі 600 мільйонів гривень? Відповідь на це запитання Сергій Притула частково дав в інтерв’ю для «Сніданку з 1+1».

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– Відповідаю голосом через рот. Позавчора ввечері компанія BAYKAR зробила те, що вона зробила – заявила, що за три борти грошей від українського народу вони брати не будуть. Наскільки я розумію, це принципова позиція. І таким чином ввечері нам стало зрозуміло, що в нас вивільнилося майже 15 мільйонів доларів. Учора відбувся перший етап перемовин з Міністерством оборони. Сьогодні буде другий етап. Ми намагаємося зрозуміти, яким чином якомога ефективніше використати ці кошти. Сьогодні ж буде прийняте рішення про кошти, які залишилися на четвертий, – чи ми все ж їх використовуємо ще на одну «пташку», чи Міністерство оборони скерує нас уже з бюджетом у 20 мільйонів доларів на якісь інші напрямки, – розповів Сергій 29 червня.

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Благодійний фонд Сергія Притули вирішує, куди підуть гроші, разом з Міноборони. А тому волонтер просить українців не знецінювати роботу міністерства, яке робить усе можливе, аби забезпечити наших захисників.

– Річ у тім, що я повинен пояснити людям і, користуючись можливістю, уклінно попросити: будь ласка, не протиставляйте волонтерський рух роботі Міністерства оборони. Бо волонтери в Україні роблять дуже багато, але пересічний громадянин не бачить навіть вершинки айсбергу роботи Міноборони. Вони працюють 24/7. Проблема не втому, чи є гроші, чи немає грошей. У Міноборони достатньо великі бюджети і на закупівлі теж. Але ніде взяти в такій кількості, скільки нам треба, – не виробляється. Більшість контрактів, які виконує Міністерство оборони, знаходиться під грифом «цілком таємно». Тому вони не можуть виноситися це в паблік так, як робимо ми, волонтери. Бо ми оперуємо людськими грошима і маємо давати звітність і публічність своєї роботи, – пояснив ведучий Нового каналу.

Пізніше 29 червня Сергій Притула також опублікував пост із поясненням, куди підуть гроші, зібрані на «Байрактари».

«Наступного ж дня після цієї заяви наш Фонд поновив консультації з профільними структурами Міністерства оборони стосовно долі ще однієї «пташки» і розуміння, що робити із заощадженими коштами. Сьогодні під час зустрічі з міністром оборони Олексієм Резніковим я отримав кілька варіантів того, як можна розпорядитись цими коштами.Ближчим часом будемо узгоджувати ці варіанти і з МО, і з Генштабом. Завдання по «Байрактарах» ми вже виконали. І є розуміння, куди з часом будуть розподілені саме наші борти з маркуванням «Народний «Байрактар». Але зараз маємо ще один виклик – це якомога раціональніше розпорядитися сотнями мільйонів гривень і визначитись із тою номенклатурою закупівель для армії, на яку скерувати ці кошти. І «нарізатимуть» нам задачі наші захисники. Як це й було завжди останні 8 років! Тому радимось, працюємо, про результати обов’язково повідомлю!» – сказано в дописі в Instagram.

Також Серій Притула додав, що цей збір мав на меті не лише купити «Байрактари», а й «дати кожному можливість відчути себе воїном». Тому тепер українці надсилають Сергію ідеї щодо того, як можна розпорядитися 600 мільйонами гривень. За його словами, на жаль, догодити всім не вийде, але гроші однозначно підуть на хорошу справу.