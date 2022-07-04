Польща припиняє виплату допомоги біженцям з України

З 1 липня Польща припиняє виплачувати допомогу біженцям з України
Про це повідомляє Rzeczpоspolita.
Йдеться про щоденну допомогу у 40 злотих (близько 276 грн), які виділялися на харчування та проживання. Дані виплати продовжаться лише для багатодітних сімей, вагітних жінок та осіб з інвалідністю.
Рішення уряду продиктоване дуже великими витратами на утримання біженців та бажанням стимулювати їх до пошуку роботи.
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