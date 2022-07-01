Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні: на що чекати?

Президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні. Сполучені Штати Америки збираються поставити підтримку на суму 800 мільйонів доларів, зокрема і сучасні західні системи протиповітряної оборони. Про це Джо Байден заявив на пре-конференції за підсумками саміту НАТО.

Президент США зазначив, що Штати планують і надалі підтримувати Україну. За час президенства Байдена, США надали нашій країні військову допомогу на 7 млрд доларів.

Related video

Біженство в США з України 2022: Джо Байден анонсував нову програму

Треба говорити тихим голосом, але мати в руках велику палицю: Джо Байден про дії США у допомозі Україні

«У наступні дні ми плануємо оголосити більше, включаючи нові сучасні західні системи протиповітряної оборони для України, більше артилерії та боєприпаси, протибатарейні радари, додаткові боєприпаси до ракетних систем HIMARS, які ми вже надаємо Україні», – сказав Джо Байден.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Вашингтон оголосить про передання Україні систем протиповітряної оборони. За даними ЗМІ, йдеться про купівлю для України саме норвезького зенітно-ракетного комплексу NASAMS.