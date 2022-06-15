Леся Нікітюк шукає роботу для вимушених переселенців

Ведуча Нового каналу продовжує допомагати людям, яким довелося залишити свої домівки через військову агресію росії
Повномасштабна війна, яку розв’язала росія, так чи інакше змінила життя кожного українця. На голови людей посипалися десятки нових проблем — пошуки житла та роботи у відносно безпечних областях, переживання за рідних і близьких, які перебувають на окупованих територіях… Але хоч як би було складно, українці опановують себе й допомагають одне одному пройти цей нелегкий період. Не стоїть осторонь і ведуча Нового каналу Леся Нікітюк. З перших днів березня вона облаштувала центр для вимушених переселенців у Хмельницькому, шукає для них житло та роботу.
— Хмельницький! Мої дорогі люди! Хочу попросити, якщо у вас є вакансії на будь-яку роботу, напишіть нам! Багато переселенців готові робити будь-що! Під мою особисту відповідальність, — запевнила Леся.
Повідомити про вакансію можна на Telegram-канал Координаційного центру Лесі Нікітюк: https://t.me/LNCC_ukraine. Щоб вакансія з’явилася на каналі, напишіть усі деталі та умови працевлаштування сюди: @ye_dopomoha. Також у центрі можна попросити про допомогу — залишити оголошення щодо пошуку житла, одягу, предметів гігієни та будь-яких інших речей. Пишіть сюди: @treba_dopomoha.
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— Мені постійно в коментах докоряли: «Що ти про той Хмельницький?» Отакий крутий Хмельницький. Це місто зараз — транзитна зона. Хтось тут проїздом, хтось перебуває ніч-дві, якась частина залишається. Понад 100 тимчасових прихистків для переселенців працюють лише у Хмельницькому та ще стільки ж в області, — додала ведуча Нового каналу.