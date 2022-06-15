Леся Нікітюк шукає роботу для вимушених переселенців

Ведуча Нового каналу продовжує допомагати людям, яким довелося залишити свої домівки через військову агресію росії

Повномасштабна війна, яку розв’язала росія, так чи інакше змінила життя кожного українця. На голови людей посипалися десятки нових проблем — пошуки житла та роботи у відносно безпечних областях, переживання за рідних і близьких, які перебувають на окупованих територіях… Але хоч як би було складно, українці опановують себе й допомагають одне одному пройти цей нелегкий період. Не стоїть осторонь і ведуча Нового каналу Леся Нікітюк. З перших днів березня вона облаштувала центр для вимушених переселенців у Хмельницькому, шукає для них житло та роботу. Related video

— Хмельницький! Мої дорогі люди! Хочу попросити, якщо у вас є вакансії на будь-яку роботу, напишіть нам! Багато переселенців готові робити будь-що! Під мою особисту відповідальність, — запевнила Леся.