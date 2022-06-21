Що таке «Тримор’я» та навіщо Україні цей статус

Україна отримала статус партнера-учасника «Тримор’я». Країни-учасниці Ініціативи трьох морів створили новий формат партнерства і надали Україні статус партнера-учасника. Про це оголосив президент Польщі Анджей Дуда під час саміту країн Тримор’я у Ризі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має стати учасницею Ініціативи трьох морів, яку називають «Тримор’я». Про це він заявив на саміті проєкту, виступаючи по відеозв’язку.

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«Ми пропонуємо: перше – Україна має бути учасницею ініціативи Трьох морів. Це неправильно, що наша держава залишилася за межами цієї ініціативи. Ми маємо знайти формат, в якому могли б реалізувати приєднання. Достатньо лише одного погляду на географічну мапу нашого регіону, щоб зрозуміти, що тільки з Україною всі інші країни можуть реалізувати свій потенціал: економічний, інфраструктурний, потенціал соціальних зв’язків між нашими країнами, людьми та історичні основи життя в нашому регіоні», – сказав президент.

Що ж таке «Тримор’я»?

«Тримор’я» – це Ініціатива трьох морів, тобто створення партнерського блоку від Балтійського до Чорного та Адріатичного морів, яка спрямована на поглиблення інтеграції країн Центральної та Східної Європи. Проєкт був започаткований у 2015 році президентами Польщі Анджеєм Дудою та Хорватії Коліндою Грабар-Китарович

Зараз він об’єднує 12 країн Центрально-Східної Європи, які є членами ЄС: чотири країни Вишеградської групи, країни Балтії, Австрію, Хорватію, Румунію, Словенію та Болгарію.

Україна і «Тримор’я»

Як зауважив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, без незалежної України Ініціатива трьох морів не буде можливою, саме тому важливо долучити України до цього формату співпраці.

З важливістю включення України до «Тримор’я» погоджується і президент України Володимир Зеленський. Він висунув кілька пропозицій, зокрема посилення трактування співпраці в рамках «Тримор’я».

«Кожна сфера, якою ми можемо займатися разом, в рамках цієї ініціативи — насправді про безпеку, і передусім це логістика», – сказав Зеленський.

За його словами, на сьогодні зв’язок зі світом Україні забезпечують саме держави «Тримор’я» – постачання зброї для України, постачання пального, збереження життєво важливих транспортних потоків, зелені коридори для експорту українського продовольства, міграція людей.

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«І так само Тримор’ю судилося стати ефективним тилом для будь-якої країни нашого регіону, якщо і їй також, не дай боже, загрожуватиме росія. Коли приходить ворог, усе має значення: дороги, залізниця, порти, енергосистема, швидкість на кордонах, навіть звичка працювати разом. Ось чому наш обов’язок поглиблювати зв’язки на цьому просторі. Саме ці зв’язки – це наша безпека зрештою», – сказав президент.

Також Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україна має розгалужену мережу постачання газу, потужні газові сховища в регіоні. А тому у співпраці з сусідами, використовуючи потужність інтерконекторів Польща-Словачина, Польща-Україна, а також наявні в регіоні СПГ-термінали, нам вдасться задовольнити потреби усіх країн «Тримор’я».

Також, зазначив Зеленський, після приєднання енергосистеми України до енергосистем ЄС, український експорт електрики може допомогти країнам ініціативи Трьох морів стати повністю незалежними від російського енергетичного тиску.

Четверта пропозиція — приєднання України до автотранспортного маршруту Via Carpatia, де Україна могла б відігравати роль одного з логістичних центрів. Окрім цього, за словами Президента, Україна готова інтегруватися в європейську залізничну мережу, зокрема через залізничну лінію Варшава-Київ та вихід до залізничного коридору Rail Baltica. Україна і надалі працюватиме над розширенням пунктів пропуску на кордоні нашої держави.

П’ята пропозиція від Зеленського – підтримка з боку України інфраструктурних проєктів у сфері діджиталізації, посилення регіональних цифрових зв’язків.

Ще одним напрямком співпраці президент назвав участь у проєкті відбудови України.