Володимир Зеленський про путіна, Макрона і росію

Безкоштовні квитки від Wizz Air для українських біженців: як отримати або забронювати
Президент України Володимир Зеленський вважає, що володимир путін не зможе зберегти обличчя
Проте, на думку Зеленського, путіну потрібно подумати про те, як зберегти росію. Про це він заявив в інтерв’ю італійському каналу Rai 1.
– Я не думаю, що він зможе зберегти обличчя. І, чесно кажучи, я не думаю про те, що в майбутньому буде з цією людиною. Мені здається, що там треба думати, що буде в майбутньому з росією. Я, як президент України, перш за все думаю, що буде у нас, – розповів Зеленський.
– Зберегти лице? Йому треба, я вважаю, зберегти його державу… Зберегти країну, вони повинні зберегти те, що було збудовано ще до них 100-200 років тому, – поділився своїми думками президент України.
Також Володимир Зеленський розповів декілька цікавих моментів про президента Франції Еммануеля Макрона.
– Макрон хотів знайти результати в посередництві між нами. Він не знайшов. І не з нашого боку. Він не знайшов з боку Росії. А мені пропонувати деякі речі, пов’язані з поступками щодо нашого суверенітету для того, щоб зберегти обличчя путіна… Мені здається, це не дуже коректно, – заявив президент в інтерв’ю італійського телеканалу Rai.
Фото – Instagram
Читай також:
Євробачення 2022 фінал: хто пройшов і порядок виступу учасників