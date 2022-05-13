Володимир Зеленський про путіна, Макрона і росію

Президент України Володимир Зеленський вважає, що володимир путін не зможе зберегти обличчя

Проте, на думку Зеленського, путіну потрібно подумати про те, як зберегти росію. Про це він заявив в інтерв’ю італійському каналу Rai 1.

– Я не думаю, що він зможе зберегти обличчя. І, чесно кажучи, я не думаю про те, що в майбутньому буде з цією людиною. Мені здається, що там треба думати, що буде в майбутньому з росією. Я, як президент України, перш за все думаю, що буде у нас, – розповів Зеленський.

На думку нашого президента, ця війна зробила кордон між нами і сусідом не тільки територіальним, а й історичним.

– Зберегти лице? Йому треба, я вважаю, зберегти його державу… Зберегти країну, вони повинні зберегти те, що було збудовано ще до них 100-200 років тому, – поділився своїми думками президент України.

«Макрон пропонував поступитися суверенітетом України»

Також Володимир Зеленський розповів декілька цікавих моментів про президента Франції Еммануеля Макрона.

– Макрон хотів знайти результати в посередництві між нами. Він не знайшов. І не з нашого боку. Він не знайшов з боку Росії. А мені пропонувати деякі речі, пов’язані з поступками щодо нашого суверенітету для того, щоб зберегти обличчя путіна… Мені здається, це не дуже коректно, – заявив президент в інтерв’ю італійського телеканалу Rai.

Фото – Instagram

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