Дерусифікація в Україні продовжується: які вулиці перейменують у Києві?

Кияни обрали нові назви вулиць міста

У застосунку «Київ Цифровий» закінчилося рейтингове електронне голосування щодо перейменувань міських об’єктів, назви яких пов’язані з рф та її сателітами. Про це повідомляє сайт Київської міськради та депутат Київради Ксенія Семенова у Facebook.

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– До рейтингового електронного голосування щодо перейменувань міських об’єктів увійшли 296 об’єктів, які були відібрані експертною комісією. Громадяни України активно брали участь у процесі перейменування та віддали понад 6,5 мільйонів голосів за нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ, – розповів секретар Київради Володимир Бондаренко.

Депутат Київради Ксенія Семенова зазначила, що «очікувано, більшість вулиць співпадає з рекомендаціями експертів».

Вона навела декілька прикладів нових назв столичних вулиць:

Пушкінська – Чикаленка,

Льва Толстого – Українських Героїв,

Московська – Князів Острозьких,

Смоленська – Сім‘ї Бродських,

Пітерська – Лондонська,

Волгоградська – Романа Ратушного

Жолудєва – Олександра Махового.

Водночас, за словами Семенової, є і «розчарування». Наприклад, те, що замість назви вулиці на честь Юлії Здановської, науковиці, що загинула від росіян, українці обрали нейтральну назву Наукова.

Бондаренко повідомив, що наразі отримані результати передано до Київради для подальшого розгляду експертної комісії. З результатами голосування можна ознайомитись за посиланням.

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