Що дає членство в ЄС Україні: які переваги можуть набути українці

28 лютого 2022 року президент України, прем’єр-міністр України та спікер спільно підписали заявку на членство у Європейському Союзі європейської держави Україна. Процедуру розгляду заявки України на набуття членства в Європейському Союзі офіційно запущено. Заявку вручили постійному представнику Франції при ЄС Філіпу Леглізу-Косту. Тому всіх українців цікавить, що ж дасть Україні членство у ЄС. Простою мовою це вирішили пояснити Центр протидії дезінформації при РНБО України у Telegram.
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Нагадаємо, що раніше ціла низка країн Євросоюзу заявила про те, що підтримає вступ України до Союзу. До речі, в ЄС вперше відкрито заявили про те, що хочуть прийняти Україну до свого складу. А президент Польщі Анджей Дуда виступив за скорочену процедуру. В Україні роблять великі ставки на швидке приєднання країни до Євросоюзу.
Фото: IStock