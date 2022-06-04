Леся Нікітюк випустила пісню Цей сон»: Слухати

Ведуча Нового каналу випустила третю гумористичну пісню, цього разу в колабі з легендою української естради, володарем трьох золотих дисків, відомим українським композитором, виконавцем і народним артистом України Степаном Гігою
Навіть після початку повномасштабної війни Леся Нікітюк не перестала робити те, що виходить у неї найкраще — піднімати настрій українцям, який зараз їм дуже потрібен! Цього разу вона презентувала гумористичну пісню, записану в колабі з легендою української естради, володарем трьох золотих дисків — Степаном Гігою. Це нова версія відомого хіта «Цей сон», в якій ведуча Нового каналу висміює росіян в їх же стилі.
Пісні українських артистів про війну в Україні: добірка нових пісень про війну
— Сміятися з росіян не набридне, напевно, ніколи, тому що вони регулярно підкидають нові приводи для стьобу. Нова пісня — спроба уявити, що буде з росіянами, якщо втіляться в життя їх найбільші страхи, — сказала Леся. — Ця історія — для підняття морального духу українців. Ми сильні та обов’язково переможемо! І ця пісня заряджена на пермогу! З нами Бог, з нами правда, з нами ЗСУ — всі захисники та захисниці!
Співає Нікітюк про сон, який може стати реальністю завдяки українській армії. Автори тексту — Михайло Мартинюк, Андрій Головань і Олександр Іванов.
Текст пісні «Цей сон» — Леся Нікітюк & Степан Гіга:
Україна вернула кордон!
красна площа тепер — полігон,
За Уралом панує Китай
А Курили — японський то край.
На росії щодня повна діч
І тривога лунає всю ніч!
«Ще не вмерла!» співають в ОРДЛО,
А у бункері здохло пуйло!
Цей сон, цей сон
Мені щоночі сниться.
Крізь сон, крізь сон
Моє лице сміється.
Цей сон, цей сон
Мене не покидає —
Яка краса,
Коли там підгорає!
Бачать орки вночі страшний сон,
Як надзюрив на них пес Патрон,
А цигани приблизно за рік
Розпилили північний потік.
У ефірах на «раша-тудей»
Арестович лякає людей,
В мавзолеї Бандера лежить
І «Червона калина» звучить!
Цей сон, цей сон
Мені щоночі сниться.
Крізь сон, крізь сон
Лице моє сміється.
Цей сон, цей сон
Мене не покидає —
Яка краса,
Коли там підгорає!