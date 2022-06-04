Леся Нікітюк випустила пісню Цей сон»: Слухати

Ведуча Нового каналу випустила третю гумористичну пісню, цього разу в колабі з легендою української естради, володарем трьох золотих дисків, відомим українським композитором, виконавцем і народним артистом України Степаном Гігою

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Навіть після початку повномасштабної війни Леся Нікітюк не перестала робити те, що виходить у неї найкраще — піднімати настрій українцям, який зараз їм дуже потрібен! Цього разу вона презентувала гумористичну пісню, записану в колабі з легендою української естради, володарем трьох золотих дисків — Степаном Гігою. Це нова версія відомого хіта «Цей сон», в якій ведуча Нового каналу висміює росіян в їх же стилі.

Пісні українських артистів про війну в Україні: добірка нових пісень про війну

— Сміятися з росіян не набридне, напевно, ніколи, тому що вони регулярно підкидають нові приводи для стьобу. Нова пісня — спроба уявити, що буде з росіянами, якщо втіляться в життя їх найбільші страхи, — сказала Леся. — Ця історія — для підняття морального духу українців. Ми сильні та обов’язково переможемо! І ця пісня заряджена на пермогу! З нами Бог, з нами правда, з нами ЗСУ — всі захисники та захисниці!

Співає Нікітюк про сон, який може стати реальністю завдяки українській армії. Автори тексту — Михайло Мартинюк, Андрій Головань і Олександр Іванов.

Текст пісні «Цей сон» — Леся Нікітюк & Степан Гіга:

Україна вернула кордон!

красна площа тепер — полігон,

За Уралом панує Китай

А Курили — японський то край.

На росії щодня повна діч

І тривога лунає всю ніч!

«Ще не вмерла!» співають в ОРДЛО,

А у бункері здохло пуйло!

Цей сон, цей сон

Мені щоночі сниться.

Крізь сон, крізь сон

Моє лице сміється.

Цей сон, цей сон

Мене не покидає —

Яка краса,

Коли там підгорає!

Бачать орки вночі страшний сон,

Як надзюрив на них пес Патрон,

А цигани приблизно за рік

Розпилили північний потік.

У ефірах на «раша-тудей»

Арестович лякає людей,

В мавзолеї Бандера лежить

І «Червона калина» звучить!

Цей сон, цей сон

Мені щоночі сниться.

Крізь сон, крізь сон

Лице моє сміється.

Цей сон, цей сон

Мене не покидає —

Яка краса,

Коли там підгорає!