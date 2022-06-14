Як замовити доставку AliExpress в Україну? Нова пошта та Укрпошта відновили роботу із сервісом

В Україні відновлюють доставку з AliЕxpress. Тепер українці знову зможуть замовляти товари з відомого онлайн-магазину.

«Укрпошта» випустить марку Пес Патрон. Вартість та інші подробиці

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Отримати своє замовлення з AliЕxpress можна буде за допомогою Нової пошти та Укрпошти. Аби замовити доставку з сайту на зручне відділення чи поштомат НП, потрібно лише вказати опцію AliExpress Standard Shipping та на карті обрати найближче відділення/поштомат, яке зараз працює. А ось замоовлення через Укрпошту можна отримати у 15 областях України: Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях.