Як перенести номер телефону lifecell із цим на eSIM? Інструкція та подробиці

З 13 червня 2022 року monobank разом з мобільним оператором monobank запустили сервіс перенесення номеру телефону з SIM на eSIM. У застосунку monobank можна не лише придбати eSIM від lifecell, а й перенести номер з фізичної SIM-картки на цифрову eSIM. Розбираємося, як це зробити.
Як встановити eSIM від lifecell у застосунку monobank?
Насправді, встановити eSIM за допомогою monobank набагато легше, ніж може здатися на перший погляд. Потрібно лише зробити кілька натискань і eSIM почне працювати. Важливо, аби ваш смартфон підтримував функцію вбудованої eSIM.
Аби змінити SIM-картки на цифрову eSIM від lifecell у застосунку monobank потрібно:
Обмеження за часом у ТіkТоk: як працює нова функція та як налаштувати
Після перенесення ваш номер телефону автоматично реєструється в lifecell на власні паспортні дані для максимального захисту номеру від шахраїв. Вартість послуги перенесення номеру на віртуальну картку становить 150 грн, а весь процес триває не довше 2 хвилин.
Цифрова SIM має ряд переваг порівняно з фізичною SIM-карткою, актуальних під час військового стану та бойових дій: