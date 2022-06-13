Як перенести номер телефону lifecell із цим на eSIM? Інструкція та подробиці

З 13 червня 2022 року monobank разом з мобільним оператором monobank запустили сервіс перенесення номеру телефону з SIM на eSIM. У застосунку monobank можна не лише придбати eSIM від lifecell, а й перенести номер з фізичної SIM-картки на цифрову eSIM. Розбираємося, як це зробити.

Як встановити eSIM від lifecell у застосунку monobank?

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Насправді, встановити eSIM за допомогою monobank набагато легше, ніж може здатися на перший погляд. Потрібно лише зробити кілька натискань і eSIM почне працювати. Важливо, аби ваш смартфон підтримував функцію вбудованої eSIM.

Аби змінити SIM-картки на цифрову eSIM від lifecell у застосунку monobank потрібно:

зайти у розділ «Ще» > «eSIM», в якому можна купувати номери lifecell та керувати ними;

обрати «Перенести номер на eSIM»;

надати lifecell доступ до персональних даних та підтвердити їх правильність;

оплатити послугу перенесення та активувати е-картку згідно з інструкціями на екрані.

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Після перенесення ваш номер телефону автоматично реєструється в lifecell на власні паспортні дані для максимального захисту номеру від шахраїв. Вартість послуги перенесення номеру на віртуальну картку становить 150 грн, а весь процес триває не довше 2 хвилин.

Цифрова SIM має ряд переваг порівняно з фізичною SIM-карткою, актуальних під час військового стану та бойових дій: