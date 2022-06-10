Обмеження за часом у ТіkТоk: як працює нова функція та як налаштувати

ТіkТоk запроваджує функцію обмеження часу, яке користувачі проводять у застосунку. Про це повідомляється на офіційному сайті ТіkТоk.

Схоже, що соцмережа вирішила попіклуватися про своїх користувачів та їхнє соціальні життя, а тому дає змогу отримати сповіщення про перерву. Тепер дорослий користувач зможе самостійно налаштувати обмеження й отримати сповіщення, що варто зробити перерву. А ось для дітей віком 13–17 років ТіkТоk сам обрав час, після якого їм краще зробити перерву у використанні застосунку. Нагадування про перерву діти побачать після 100 хвилин перегляду відео.

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Також у застосунку з’явиться окрема інформаційна панель, яка відображатиме кількість разів, коли людина відкривала застосунок, а також витрачений на нього час вдень і вночі. Окрім цього, додадуть новий гайд про цифрові звички, який спонукатиме задуматися, як людина проводить час у мережі.