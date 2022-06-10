Коли Україна вступить до ЄС та що буде?

Після початку повномасштабної війни питання про надання Україні членства в Європейському Союзі постало ще гостріше. Президент України Володимир Зеленський навіть вже встиг заповнити анкету-опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в ЄС. А тепер Європейський парламент заявив, що рекомендуватиме лідерам країн Європейського Союзу надати Україні статус кандидата на саміті 23–24 червня. Про це під час пленарного засідання Європейського парламенту в Страсбурзі заявив голова Комітету ЄП із закордонних справ Девід Макалістер.

«Ми рекомендуємо надати Україні зброю й усе обладнання відповідно до потреб, що були висловлені українською владою, і надати країні статус країни-кандидата як чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України… Ми рекомендуємо також забезпечити широкий моніторинг застосування санкцій ЄС, щоб зміцнити спроможність Європейської комісії з імплементації обмежувальних заходів», – заявив голова Комітету Європейського парламенту із закордонних справ.

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Макалістер назвав вісім пунктів рекомендацій Європейського парламенту для учасників саміту ЄС. Усі вони так чи так пов’язані з подіями в Україні, три з них прямо стосуються її інтересів. Він зауважив, що сьогодні весь світ проходить через період нового геополітичного самовизначення. Проблеми, що виникли внаслідок агресивної війни росії проти України, виходять за межі трагічної ситуації, оскільки перед викликом постала вся Європа.

Спільна доповідь Комітету із закордонних справ і підкомітету з безпеки й оборони Європейського парламенту винесуть на голосування під час пленарного засідання ЄП у Страсбурзі 8 червня.