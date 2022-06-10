Депресія: ознаки та симптоми коли варто звернутися до лікаря — поради психолога

Психологиня та учасниця реаліті «Пара на мільйон» на Новому каналі розповіла про тривожні дзвіночки, які не можна ігнорувати

Похмурий ранок, уже відчувається втома, немає нічого, що приносить радість, усі справи вирішуються на автоматі. Вечеря начебто і в міру солона, і приготовлена правильно, але все одно несмачна. Якщо впізнали себе — варто не баритися та звернутися по допомогу до спеціаліста, адже, можливо, у вас почалася депресія. Як її розпізнати, розповіла психологиня та учасниця реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Катя Гурська.

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— Погляд в одну точку, у голові безліч думок і водночас жодної. Спроби заснути — безуспішні, всі вівці пораховані, всі справи відкладені, але сну все немає, а за годину вже вставати. А там і ранок, втома, дорога у справах — на автоматі. Так виглядає кожен день людини з депресією, — зазначила Катя. — Світ ніби поглинули сірі фарби, смаків немає, а всередині — порожнеча. Збоку здається, що ви просто втомилися. Та що далі, то сірішими та порожнішими стають дні. І так — до небажання жити, тому що таке існування не має мети та сенсу.

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Найпоширеніші ознаки депресії такі:

Погана пам’ять. Важко зібратися з думками, прийняти рішення. Втрата інтересу до життя та задоволення від звичайних справ. Відчуття уповільнення. Думки про смерть. Дратівливість, занепокоєння, тривога. Порушення сну (пізні або ранні підйоми, безсоння, розбитість вранці). Порушення харчової поведінки (виявляється у відсутності апетиту або його надмірному прояві). Постійне почуття смутку, занепокоєння, порожнечі. Відчуття безнадійності. Почуття провини, нікчемності.

Якщо ви або хтось із близьких помітили в себе хоча б чотири симптоми, і вони тривають уже більше трьох тижнів, обов’язково зверніться по допомогу до фахівця! Він допоможе знайти причину депресії та побороти її.