Постраждалі у Бучі отримають тимчасове житло: будинки-контейнери на сонячних батареях (ВІДЕО)

Ті, хто втратив своє жтитло у Бучі через напад росіян, зможуть отримати тимчасове помешкання за підтримки інвесторів

Як розповіли у Бучанській міській раді, мова йде про експериментальні будиночки від БФ «Хатинка».

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Тимчасове помешкання будуть розміщуватися на обійстях, які зруйновані та не підлягають відновленню. Це 4 квадратних метрів для проживання до 4 осіб із переробленої вторинної сировини та сонячними панелями. Такі будиночки можуть зібрати за два тижні або навіть швидше.

Будинки повністю обладнені для життя: дві спальні кроваті на двох людей, велика шафа, кухонні меблі, сантехника, розетки, кондиціонер, освітлення, побутова техніка та санвузол.

Міськрада запрошує інвесторів, які готові підтримати проект і тих, хто втратив власне житло.

Фото – Getty Images

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