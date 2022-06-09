Постраждалі у Бучі отримають тимчасове житло: будинки-контейнери на сонячних батареях (ВІДЕО)

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Ті, хто втратив своє жтитло у Бучі через напад росіян, зможуть отримати тимчасове помешкання за підтримки інвесторів
Як розповіли у Бучанській міській раді, мова йде про експериментальні будиночки від БФ «Хатинка».
Тимчасове помешкання будуть розміщуватися на обійстях, які зруйновані та не підлягають відновленню. Це 4 квадратних метрів для проживання до 4 осіб із переробленої вторинної сировини та сонячними панелями. Такі будиночки можуть зібрати за два тижні або навіть швидше.
Будинки повністю обладнені для життя: дві спальні кроваті на двох людей, велика шафа, кухонні меблі, сантехника, розетки, кондиціонер, освітлення, побутова техніка та санвузол.
Міськрада запрошує інвесторів, які готові підтримати проект і тих, хто втратив власне житло.
Фото – Getty Images
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