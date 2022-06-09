Епідемія холери в Маріуполі: що це за хвороба, як поширюється і що каже МОЗ

Росія готується до ймовірного спалаху холери в окупованому Маріуполі

Про це заявив радник мера міста в ефірі національного телемарафону. Він підтвердив, що окупанти перекривають виїзд із міста. Крім того, за даними Андрющенка, росія готує лікарні на своїй території для потенційних хворих серед військових.

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– Нам почала надходити інформація, що російська сторона у Ростові-на-Дону підготувала вже окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових, які можуть потрапляти внаслідок цієї епідемії, і слово «холера» дійсно звучить не тільки у ВООЗ, а й всередині міста, з боку окупаційної влади і їх кураторів. Тому місто зачиняється, і це дуже для нас сумно, тому що з усіх можливих сценаріїв, на нашу думку, боротьби з епідемією росія обрала найцинічніший. Просто зачинити людей у місті, залишити все як є, хто виживе, той виживе, – прокоментував він.

Радник мера вказав на те, що гуманітарна ситуація в місті погіршується: жителі отримують питну воду «в кращому випадку» раз на два дні, а на безкоштовну гуманітарну допомогу з 1 липня зможуть сподіватися тільки пенсіонери та люди з інвалідністю.

При цьому поховання загиблих, за його словами, також стає дедалі складнішим:

– Важко передати реалії Маріуполя щодо тіл загиблих. Місто перетворилося на таке, що скрізь трупи, тіла загиблих, які складуються, тому що окупанти не можуть впоратися з такою шаленою кількістю. Навіть ховати їх у братських могилах не вистачає потужності.

Андрющенко додав, що в місті працює шість фільтраційних пунктів. Райони розмежовані блокпостами, пересуватися містом можна лише з довідкою про проходження фільтрації та дозволом.

– Якщо нема (дозволу й довідки – ред.), людина затримується в комендатуру, факттично на підвал, або може бути арештована і потрапити в тюрму, або ж може бути застосована вогнепальна зброя навіть на вулиці. Тому так, репресії шаленого рівня безпосередньо в Маріуполі. І мобільні патрулі, які ходять по домівках, і блокпости, і цей режим набирає сили, – сказав радник мера.

11 травня очільник міста Вадим Бойченко заявив, що до кінця року у Маріуполі від хвороб і нестерпних умов можуть померти більше ніж 10 тисяч людей. Всесвітня організація охорони здоров’я згодом застерегла, що через зруйновану систему водопостачання в Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань.

Що каже МОЗ?

Маріуполю загрожує епідемія холери. Ситуація ускладнюється через те, що Міністерство охорони здоров’я наразі не має повної інформації про епідемічний стан окупованих територій. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін 6 червня під час пресконференції.

За словами Кузіна, особливо критичною є ситуація в Маріуполі через на масові поховання людей і відсутність доступу до питної води.

У МОЗ кажуть, що спалах епідемічних хвороб можна уникнути, однак ризики створюють антисанітарія, ситуація з водопостачанням і роботою водоочисних станцій, що потенційно може спровокувати поширення гострих інфекційних і кишкових інфекцій на окупованих територіях.

– Ризики будуть поступово збільшуватись, враховуючи температуру повітря, адже тепла погода може сприяти саме поширенню інфекційних хвороб, – сказав Кузін.

Що таке холера?

Холера – це гостра діарейна інфекція, яка виникає під час вживання заражених продуктів або води, розповіли в Центрі громадського здоров’я.

– Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні, а також через їжу і при побутових контактах, – розповідають у ЦГЗ.

Збудником інфекції є захворіла людина, яка є переносником шкідливих бактерій – вібріонів.

Холерний вібріон може тривалий час жити у воді, або на продуктах протягом 2-5 днів при кімнатній температурі, на овочах та фруктах впродовж 8 годин. Найдовше бактерії жити у морській воді – від двох тижнів, та у кишківнику окремих морських та річкових риб впродовж декількох місяців.

Які симптоми холери?

Діарея та часті походи в туалет від 10 разів на добу, що призводить до зневоднення та згущення крові.

Судоми м’язів, які з’являються через втрату мікроелементів після зневоднення.

Різка зміна рис обличчя: западання очей, посиніння губ і вушних раковин.

Холодна шкіра при нормальній або навіть заниженій температурі тіла.

Погіршення стану шкіри, що супроводжується втратою пружності, вона легко збирається в складки та довго розправляється, а руки та ноги стають зморшкуваті.

Задишка та різка слабкість.

За найменших симптомів необхідно одразу звертатись до лікаря, адже холера може бути смертельно небезпечно.

Фото – iStock, Getty Images, Маріупольська міська рада

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