За скільки продали вишиванку президента України Володимира Зеленського на благодійному аукціоні

Вишиту сорочку, яку президент України Володимир Зеленський одягав на День вишиванки 19 травня, продали на благодійному аукціоні у Вашингтоні за 100 тисяч доларів

Як пише «Голос Америки», аукціон відбувся в межах презентації програми United24 в Українському домі.

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Вишиванку Зеленського придбала юридична компанія Asters USA. За словами посла України в США Оксани Маркарової, Сполучені Штати – це перша країна в якій відбулась офіційна презентація платформи United 24.

Окрім вишиванки Зеленського, на благодійному аукціоні були продані футболки з підписами Артема Довбика та Андрія Ярмоленка, в яких вони грали під час переможного матчу української збірної проти команди Шотландії 1 червня.

Також, на аукціоні продали відомий керамічний кухоль у формі півника, аналогічний тому, який вцілів на шафці в обстріляному росіянами житловому будинку у Бородянці на Київщині.

Шо відомо про вишиту сорочку

Вишиванку прямого крою кольору мілітарі з дубовим орнаментом від бренду Etnodim обрали для глави держави його стилісти. Поки що на сайті придбати її неможливо, втім незабаром українці зможуть купити вишиванку «як у президента» за 3200 гривень. Це нова колекція, яка ще не надійшла у продаж.

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Фото – Instagram, Голос Америки

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