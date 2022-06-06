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За скільки продали вишиванку президента України Володимира Зеленського на благодійному аукціоні

За скільки продали вишиванку президента України Володимира Зеленського на благодійному аукціоні

Вишиту сорочку, яку президент України Володимир Зеленський одягав на День вишиванки 19 травня, продали на благодійному аукціоні у Вашингтоні за 100 тисяч доларів

Як пише «Голос Америки», аукціон відбувся в межах презентації програми United24 в Українському домі.

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Вишиванку Зеленського придбала юридична компанія Asters USA. За словами посла України в США Оксани Маркарової, Сполучені Штати – це перша країна в якій відбулась офіційна презентація платформи United 24.

Окрім вишиванки Зеленського, на благодійному аукціоні були продані футболки з підписами Артема Довбика та Андрія Ярмоленка, в яких вони грали під час переможного матчу української збірної проти команди Шотландії 1 червня.

Також, на аукціоні продали відомий керамічний кухоль у формі півника, аналогічний тому, який вцілів на шафці в обстріляному росіянами житловому будинку у Бородянці на Київщині.

За скільки продали вишиванку президента України Володимира Зеленського на благодійному аукціоні

Шо відомо про вишиту сорочку

Вишиванку прямого крою кольору мілітарі з дубовим орнаментом від бренду Etnodim обрали для глави держави його стилісти. Поки що на сайті придбати її неможливо, втім незабаром українці зможуть купити вишиванку «як у президента» за 3200 гривень. Це нова колекція, яка ще не надійшла у продаж.

 

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Фото – Instagram, Голос Америки

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