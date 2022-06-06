Ден Рейнольдс із Imagine Dragons підняв прапор України на концерті в Празі (ВІДЕО)

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5 червня у Празі відбувся концерт культового американського поп-рок-гурту Imagine Dragons, під час якого соліст колективу Ден Рейнольдс підняв прапор України
Відео моменту з’явилося у Instagram.
Зазначається, що жовто-синій прапор солісту передала харків’янка, мешканка зруйнованої окупантами Північної Салтівки. Музикант без роздумів взяв його і продовжив виступати.
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Зазначимо, Imagine Dragons кілька разів виступав в Україні. Щоразу вони на сцені піднімали прапор України.
З початку повномасштабної війни в Україні група Imagine Dragons підтримала нашу країну на благодійному марафоні Save Ukraine. Також вони скасували концерти у росії.
Фото – Getty Imeges
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