Ден Рейнольдс із Imagine Dragons підняв прапор України на концерті в Празі (ВІДЕО)

5 червня у Празі відбувся концерт культового американського поп-рок-гурту Imagine Dragons, під час якого соліст колективу Ден Рейнольдс підняв прапор України

Відео моменту з’явилося у Instagram.

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Зазначається, що жовто-синій прапор солісту передала харків’янка, мешканка зруйнованої окупантами Північної Салтівки. Музикант без роздумів взяв його і продовжив виступати.

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Зазначимо, Imagine Dragons кілька разів виступав в Україні. Щоразу вони на сцені піднімали прапор України.

З початку повномасштабної війни в Україні група Imagine Dragons підтримала нашу країну на благодійному марафоні Save Ukraine. Також вони скасували концерти у росії.

Фото – Getty Imeges

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