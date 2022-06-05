Вибухи в Києві в неділю 5 червня: Новини та чи є постраждалі

Близько шостої ранку сьогодні, 5 червня у Києві пролунала серія вибухів, і над лівим берегом століці здійнялися два стовпи чорного диму. Дві рашистські крилаті ракети влучили в об’єкти інфраструктури Києва

Мер Києва Володимир Кличко повідомив про вибухи в Дарницькому та Дніпровському районах. Одного постраждалого госпіталізували, даних про загиблих наразі немає.

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«Ракети по Києву попередньо випустили з літаків над Каспійським морем», – повідомили в Повітряних силах. Одна з ракет була знищена, стверджують військові.

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Відомо також, що одна з ракет, випущених по Києву 5 липня, ледь не стала причиною ядерної катастрофи. В «Енергоатомі» заявили, що російська крилата ракета пролетіла «критично низько» над Південноукраїнською АЕС і припустили, що цю ракету випустили в бік Києва. «Навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації», наголосили там.

Повідомляється, що близько 6 ранку 5 червня також пролунав вибух в Броварському районі. А над Обухівським районом було сбито ВСУ ворожий беспілотник.