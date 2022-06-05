Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 5 червня

Сьогодні, в неділю 5 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 5 червня 2022 року, що можна робити в цей день, а що не можна, читайте у матеріалі.

За православним календарем 5 червня 2022 року – неділя Святих Отців першого Вселенського собору. За традицією, це святкування припадає на сьому неділю від православного Великодня.

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5 червня також православні відзначають День пам’яті святителя Леонтія (Левон-огірник, Левон-конопляник).

Свята 5 червня у світі та Україні

5 червня святкують Всесвітній день охорони навколишнього природного середовища.

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Також у світі 5 червня відзначають Міжнародний день боротьби з незаконним, неповідомленим та нерегульованим промислом.

5 червня 2022 року в Україні – День міста Черкаси, яке відзначається зазвичай у першу неділю червня.

У 2022 році на 5 червня також припадає Міжнародний день людей, які подолали рак.

Іменини 5 червня (День ангела 5 червня)

Сьогодні, в неділю 5 червня, іменини відзначають Адріан, Олександр, Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Єфросинія, Іван, Ігнат, Касьян, Костянтин, Михайло, Микита, Петро, ​​Роман, Федір, Яків.

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Події у світі цього дня 5 червня

5 червня 1783 року французькі винахідники брати Монгольф’є у рідному містечку Анноне запустили на висоту 500 м перший у світі тепловий аеростат (повітряна куля).

5 червня 1806 року Луї Бонапарт проголосив створення королівства Голландії.

5 червня 1910 року у Києві відбувся перший політ літаком конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева.

5 червня 1940 року у США продемонстровано перші шини із синтетичної гуми.

5 червня 1947 року держсекретар США Джордж Маршалл виголосив промову в Гарвардському університеті, в якій виклав програму допомоги післявоєнної Європи, що пізніше отримала назву «план Маршалла».

5 червня 1966 року відбувся третій в історії вихід людини у відкритий космос (американський астронавт Юджін Сернан).

5 червня 1977 року у продажу з’явився перший персональний комп’ютер Apple II.

5 червня 2006 року Сербія проголосила незалежність.

Що можна робити 5 червня

5 червня за посівним календарем – зручний день для посадок. За народними повір’ями перед посівом потрібно закопати в землю шкаралупу від яйця, щоб урожай був багатим.

5 червня вважається, що яйця мають чудодійну силу. У минулі часи у цей день слідкували за горобиною і ялинками. Можна спробувати посилити ефект і нанести на локони маску із яєчного жовтка.

Що не можна робити 5 червня

У цей день не рекомендується збирати лікарські трави: вони втратять свою цілющу силу.

5 червня у День Левона-огірника заборонено вінчатися.

Також у цей день не варто нічого лагодити та ремонтувати у домі: результат протримається недовго.

До речі, якщо сьогодні, 5 червня ви випадково вжалитеся кропивою, не засмучуйтесь – це в народі вважається гарною прикметою!

Також зверніть увагу на погоду з ранку: якщо ранок буде душним, попереду – прохолодна та дощова погода.

Фото: IStock