Олена-Крістіна Лебідь розповіла, що заспокоювало її під час обстрілів Києва

Ведуча Нового каналу зізналася, що допомагає їй опановувати себе у важкі періоди життя

Як і у всіх українців, 24 лютого життя ведучої проекту «Аферисти в сітях» Олени-Крістіни Лебідь докорінно змінилося. Їй довелося звикати до звуків сирен і обстрілів, до важких новин і переживань за рідних, які опинилися в окупації. Впоратися з хвилюванням у цей непростий період ведучій Нового каналу допомагає її улюблениця — французький бульдог Сара. Related video

— Тварини — це такий антистрес! Коли Київ обстрілювали «Градами», я мимоволі обіймала Сару. Вона мирно собі посопувала, і мене це заспокоювало, — зізналася Олена-Крістіна «Неймовірній правді про українців». — Тварини мають таку віддачу просто тому, що ви у них є, тому, що вони вас люблять! Це магія. Нахабно наживаються на війні: Олена-Крістіна Лебідь викрила нову схему аферистів

Усі ці тяжкі дні Лебідь також волонтерить і допомагає постраждалим від війни тваринам. На жаль, сотні відданих чотирилапих більше ніколи не зможуть побачити своїх господарів. Така сумна доля спіткала «макарівського Хатіко» — пса Ріні, який понад місяць вірно чекав на господиню, не здогадуючись, що більше її не побачить. Адже в березні жінку мучили та вбили кадирівці.

— Цей малий не здавався, не хотів йти з порогу своєї домівки. Він думав, що охороняє господарів, їхній спокійний сон… — розповіла Олена-Крістіна. — Вірний пес не пішов з волонтерами та сусідами. Але згодом знайшлася сім’я з таким же, як і Ріні, песиком — вони здружилися. Тепер у нього буде нова любляча родина, та ще й компаньйон. «Мандраж нападає»: Олена-Крістіна Лебідь — про плюси та мінуси подорожей з собакою

Ведуча вважає: якщо з непростими випробуваннями змогли впоратися пухнастики, зможуть вистояти і українці.