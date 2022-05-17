Олена-Крістіна Лебідь викрила нову схему аферистів

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) попередила українців про новий вид обману, жертвами якого вони можуть стати

Незважаючи на те, що в Україні третій місяць триває повномасштабна війна, все ще знаходяться аферисти, готові на обман співгромадян заради наживи. Про одну з таких схем попередила ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь.







— У соцмережах ви можете натрапити на посилання з назвою «Отримай компенсацію». Зараз багатьом це болить, і вони справді чекають компенсацій. Але! Такі посилання можуть бути лише на офіційних сайтах держструктур, а не гуляти інтернетом, — попередила Олена-Крістіна. — Шахраї створили фейковий сайт з фейковими коментарями для збору даних та номерів карток українців, щоб потім стибзити звідти всі гроші. «Люблю «движнячок» у танцювальному стилі»: знімаємо стрес разом із Оленою-Крістіною Лебідь Як не залишитися без грошей і житла в іншому місті: поради Олени-Крістіни Лебідь, які врятують від квартирних аферистів

На таких сайтах-обманках продумано все. Навіть маніпулятивний характер коментарів «щасливчиків, які отримали компенсацію», типу «в новинах показували…» (щоб викликати довіру), «…не хочуть, щоб народ знав, тому ця інформація мало де просочилася» (щоб створити ажіотаж і виправдати те, що про неї нікому не відомо). Хоча, якщо уважно вчитатися, в коментарях дуже багато орфографічних, друкарських помилок, і зроблено все нашвидкуруч.