Оніміння почуттів: що це, і як побороти проблему

Психологиня Наталя Єжова пояснила, що робити, якщо не відчуваєш емоцій і байдуже до всього

«Сирена? Не страшно. Вдарить так вдарить. Стомилася від цього всього», – такі речі дедалі частіше чуємо навколо. Більше того – починаємо помічати і в собі. Це ознаки синдрому оніміння почуттів та емоцій. Психологиня та ведуча реаліті Нового каналу «Екси» Наталя Єжова пояснила, як побороти відчуття, коли стало байдуже все навколо.

– Це один з видів психологічного захисту – психологічний захист витіснення. «Я не можу впоратися з проблемою, тому буду її витісняти зі свого життя», – каже експертка. – Це ніби заморожування думок і почуттів, щоб звести до мінімуму душевні переживання, яких зараз не уникнути. Їх стільки накопичилося всередині, що вони тиснуть з надзвичайною силою. Людина не може їх прожити, тож тікає. Але проблема в тому, що коли немає негативних емоцій (страху, переживання), то немає й позитивних. А ще відбувається завмирання: людина зупиняє життя і відчуває: «Я не буду нічого робити, бо від мене нічого не залежить. Буде, як буде». Це погано.

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Як побороти проблему оніміння почуттів та відновити свої емоції?

Визнайте проблему

– Усвідомте та зізнайтеся собі, що відчуваєте цей синдром, – каже Наталя. – Нагадуйте собі вголос: «Це ненормально, що літають бомби і ракети, тож я мушу ховатися в укриття і зберегти своє життя. Не можна сидіти і не боятися». Намагайтеся всіма силами не дати собі звикнути до сирен і повідомлень про небезпеку.

Зберігайте в собі життя

– Зупиніться і чітко відчуйте себе. Йдеться насамперед про фізичні речі, – говорить Єжова. – Постукайте себе по тілу, доторкніться до очей, вух, носа, глибоко вдихніть і видихніть. Та навіть проговоріть уголос: «Я тут. Я є. Я жива».

Поверніть контроль

– Згадайте про обов’язки. Почніть з банальностей: контроль вивчення дитиною домашнього завдання, кількості продуктів у холодильнику та приготування їжі, контроль розпорядку дня та 8-годинного сну, – радить психологиня.

Висловлюйте переживання

– Навіть те, що ви наразі наче не відчуваєте емоцій, це теж ваш стан, який треба проговорити. Можете поділитися з близькими, – зазначає експертка. – Попросити про допомогу, запитати, у кого ще є схожі почуття. Не дозволяйте собі й оточенню звикнути до синдрому оніміння почуттів.

Допомагайте

– Важливо не забувати про те, що ви маєте бути корисним і для себе, і для близьких людей. Комусь приготуйте їжу, комусь зателефонуйте, комусь зробіть комплімент, комусь подаруйте кофтинку. Це повертає до емоційного життя, – радить Наталя Єжова.

Пам’ятайте, що головне завдання – зберегти життя всіх українців! А наше життя – це і є емоції. Не дозвольте ворогу емоційно себе подолати. Тримаймося!