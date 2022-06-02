Спростили процедуру усиновлення дітей в Україні

Відтепер в Україні можна буде усиновити дітей через спрощену процедуру. Уряд України ухвалив рішення, яке було розроблене Міністерством соціальної політики. Над ним працювали за ініціативи Дар’ї Герасимчук, радниці уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації.

За даними Мінсоцполітики, зараз в Україні близько 17 тисяч дітей, які потребують родини, і лише близько тисячі охочих усиновити дитину.

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«Унаслідок широкомасштабної війни росії проти України кількість таких дітей може зрости. Тому популяризація та роз’яснювальна робота щодо усиновлення важливі. Усиновити або взяти дитину в сім’ю має перетворитися з індивідуального подвигу на суспільну норму», – наголосили в Мінсоцполітики.

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Отримати первинну консультацію щодо всиновлення відтепер можна буде як під час особистого прийому, так й онлайн. За результатами консультації людина зможе або впевнитися у своєму бажанні та спроможності бути всиновлювачем, чи обрати іншу форму сімейного виховання (опіку, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, сім’ю патронатного вихователя), або зробити висновок щодо передчасності свого рішення.

Заяву на всиновлення можна подати не лише в паперовій формі, а й в електронній. Це можна зробити в особистому кабінеті на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг: прикріпити необхідні документи, згенеровані з різних баз даних, державних реєстрів та інформаційних систем.

Довідка про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, буде одночасно надаватися як людині, так і відповідній службі у справах дітей, тож її не потрібно буде «доносити» самостійно.